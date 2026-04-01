高雄敬老卡點數加碼、搭公車卻要扣點 黃文益：2千餘長輩受影響

黃文益分析敬老卡使用情況，擔心加碼後搭公車扣點，會影響偏鄉長輩搭車意願。（記者王榮祥翻攝）

高市敬老卡今年七月加碼至每月600點，民進黨籍市議員黃文益卻注意到加碼後、原本不用扣點的公車變成要扣點，致使每月約2千多位長輩受影響，建議維持不扣點。

市長陳其邁答詢說明，敬老卡點數增加政策已編妥預算，如果技術上可以克服，他個人認同議員的建議，會請副市長召集研議，評估技術、財力等情況，盡力給予長輩更多便利。

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黃文益今質詢指出，3月10日市府宣布敬老卡點數加碼，全高雄長輩都開心，但高雄市公車本來不扣點數，加碼後卻變成要扣點，側面了解每月搭公車可能超過6百點的長輩約2423人，約占敬老卡總數4.8%，擔心敬老卡加碼政策推動後，會衝擊這兩千多位長輩使用意願，且當中有相當比例在偏鄉。

黃文益具體建議，市府可維持舊制、使用敬老卡搭乘公車不扣點，或評估每月600點用完後，搭公車即不再扣點。

高市議員黃文益建議敬老卡加碼後，搭公車維持舊制不扣點，陳其邁允諾請副市長研議。（記者王榮祥翻攝）

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