南投名間焚化爐二階環評再爆衝突 抗議群眾跳上桌、撒茶葉與紙錢

反名間鄉垃圾焚化爐自救會成員舉牌，抗議環評會連兩天召開凌遲農民，也要求開會地點回到名間鄉。（記者張協昇攝）

南投縣環保局今、明2天召開名間焚化爐案「⼆階環評範疇界定延續會議」，名間鄉反焚化爐自救會和環保團體多人到場高喊「程序違反、停止開會」，也要求警察退出場外，有人跳上隔開群眾的桌子，有人撒茶葉和紙錢，警方再度架起護網，抗議群眾持續阻止開會，現場陷入混亂。

南投縣府環保局繼3月16日召開名間焚化爐案⼆階環評範疇界定會議，快馬加鞭今、明一連兩天在南投市的南投縣婦幼館續開二階環評會，名間鄉長陳翰立先前要求召開地點移至名間鄉中山堂被拒，反焚化爐自救會、茶農和環保團體今天驅車前往婦幼館，表達「焚化爐程序違反要求停止開會」訴求。

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今天會議現場仍以兩排桌子隔開民眾和開會的環評委員和環保局人員，名間茶農一開始泡茶端上桌，要請環評委員喝茶，讓他們品嘗名間好茶的滋味。9點開會時間到，環評會主席要開始唸上次會的結論，群眾即開始鼓譟，除要求警方退出會場，也不斷提出「程序違反、停止開會」訴求。

有抗議民眾突破封鎖進入環評委員座位區域，與員警拉扯，後來有人跳上桌子，自救會成員開始撒茶葉、紙錢，警方架起護網，現場再度響起抗議聲。

名間鄉長陳翰立、台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華等人都要求散會，「散會」聲不絕於耳，目前現場仍一片混亂。

反焚化爐自救會成員要求警察退出會場。（記者張協昇攝）

反名間鄉焚化爐興建的民眾，要求停止開會，撒茶葉、紙錢，警方架起護網。（記者張協昇攝）

反焚化爐興建的民眾跳上隔開群眾的桌子，與警方對峙。（記者張協昇攝）

名間鄉茶農一開始泡茶端進會場，要請環評委員和環保局人員喝茶。（記者張協昇攝）

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