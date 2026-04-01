教師停聘遭調查待遇受損 教育部擬修法回復清白可補發全薪

教育部指出，若教師經調查恢復清白，並回復聘任，停聘期間的本薪加上學術研究費應該補發。（資料照）

校事會議所引發校園濫訴的疑慮，連帶使教師待遇方面的權益受到關注，在教團及立委倡議下，教育部指出，若教師經調查恢復清白，並回復聘任，停聘期間的本薪加上學術研究費應該補發，也已經獲得銓敘部與人事總處支持。

立法院教育文化委員會今審查教師法第25條修正案，邀教育部長鄭英耀進行報告並備詢。他會前提到，自己上任將近2年來，一有空就到地方，包括偏鄉、離島、都會等與教師座談，交換意見，過程中充分理解到，學校面臨許多挑戰，老師多數是認真用心教學，但難免在班級經營及管教過程中受到誤解，而走上調查或司法訴訟。

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教師的薪水是學術研究費加本薪，而現行教師法第25條，遭到暫時停聘的教師，經調查後如果未受解聘或終局停聘，並回復聘任者，依規定只會發給本薪，僅只有教師薪資的一半，形成教師在非自願停止工作情況下，受到不利處分。

教育部的報告中提到，現行制度考量教師停聘期間未履行義務，於待遇給付採較為嚴格設計。但經綜合審酌，遭暫時停聘教師因非自願停止工作，若最終經調查未受解聘或終局停聘而復聘者，只發給停聘期間之本薪，難維持基本生活，確有再檢討精進之處。考量制度衡平性與合理性，支持對於教師制度完善及權益保障。

鄭英耀也提到，這段時間跟銓敘部、人事總處做溝通，當教師受到誤解最後還其清白的時候，能夠給教師更大的支持，兩單位都認為。目前除了涉及性平方面另有規定，修法後教師就能領回停聘期間的學術研究費與本俸。同時，透過排除匿名濫訴，紓解教師的壓力。

立法院教育及文化委員會1日邀請教育部長鄭英耀列席報告業務概況並備質詢。（記者羅沛德攝）

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