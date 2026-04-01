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    首頁 > 生活

    不用跑花蓮！ 台東攜手屏科大開辦土木工程學分班

    2026/04/01 10:46 記者黃明堂／台東報導
    台東縣府與屏科大合作在台東市開辦土木工程學分班。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣府與屏科大合作在台東市開辦土木工程學分班。（記者黃明堂翻攝）

    為了強化在地建設動能並精進工程人才專業，台東縣縣府祭出「加薪」與「培力」雙重誘因，全面提升土木建築領域的職場環境。隨著富岡港、舊站特區等重大建設如火如荼展開，縣府不僅在去年9月調高約用技術員薪資，使其最高漲幅達1/3，起薪更比照業界水準來到5萬至6萬元。現在更進一步攜手屏東科技大學，自7月起在台東市區開設專門的土木工程學分班。

    考量到目前中央雖已在花蓮開課，但平日晚間往返台東的交通負擔沉重，縣府特別指示交通及養護工程處、建設處規劃，讓同仁與鄉親能利用週休二日直接在市區進修。這項課程完全以「考取土木技師資格」為導向，規劃4學期共23學分，內容涵蓋工程力學、結構學與測量學等8門關鍵核心科目。

    師資陣容方面，縣府邀請到屏科大土木系主任李明輝及楊樹榮教授等6位擁有工學博士背景的專業導師駐點授課。為了鼓勵有志者踴躍轉職或深造，台東縣政府除了提供場地，更額外提撥補助，將每學分費用降至2000元的親民價格，只要滿20人即正式開班，有興趣的鄉親撥打（089）327249向公共工程科洽詢報名。

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