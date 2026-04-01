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    首頁 > 生活

    機票要變貴！ 國籍航空燃油附加費調漲4/7生效 長程線漲到約3744元

    2026/04/01 10:31 記者吳亮儀／台北報導
    民航局公布燃油附加費調漲，4/7生效。（記者吳亮儀攝）

    民航局公布燃油附加費調漲，4/7生效。（記者吳亮儀攝）

    因應中東戰火影響，交通部民航局今天（1日）宣布，國籍航空從台灣出發的國際航線客運燃油附加費將調漲，短程航線將由每人17.5美元調漲為45美元，長程航線將由每人45.5美元調漲為117美元，預計4月7日起生效。

    民航局長何淑萍今天在立法院交通委員會備詢，被問及此事，她表示，這是因應中東戰火導致的全球油價漲價，燃油附加費用的調整有一定的機制，已經確定會調漲。民航局也補充，燃油附加費是依照中油公告油價初步估算，但航空業者目前尚未提報。

    民航局也同步公布，由於近期航空燃油價格大幅上漲，依中油公告最新油價，國籍航空公司台灣出發的國際航線客運燃油附加費將調漲，短程航線將由每人17.5美元調漲為45美元（台幣1440元），長程航線將由每人45.5美元調漲為117美元（台幣3744元），預計4月7日起生效。

    燃油附加費調漲，機票票價也會跟著漲價。民航局表示，已請各航空公司應以適當方式揭露相關資訊，俾便旅客、旅行社、貨物託運人與貨主知悉，以善盡告知之責，減少消費糾紛。根據航線長短，歐、美、紐澳、中東、印度屬於長程航線。

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