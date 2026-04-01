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    首頁 > 生活

    不只竹南！苗栗沿海多處現藍眼淚 漁民揭背後原因

    2026/04/01 10:37 記者蔡政珉／苗栗報導
    超美！苗栗竹南龍鳳漁港近日藍眼淚現身吸人潮。（民眾提供）

    超美！苗栗竹南龍鳳漁港近日藍眼淚現身吸人潮。（民眾提供）

    藍眼淚向來是馬祖知名景觀，吸引不少民眾前往觀賞壯麗美景；不過，近期有網友在threads上分享在苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港拍攝到藍眼淚相片後，吸引不少民眾晚間前往觀賞，成為苗栗夜間新景點。

    前往欣賞龍鳳漁港藍眼淚的竹南鎮陳姓鎮民說，以往常到龍鳳漁港，但近期確實首次發現藍眼淚，大約在晚間8點至10點較明顯，因為在港區就能見到，也吸引不少人以及攝影師前往欣賞突如其來的美景。

    當地漁民說，以往出海捕魚就能在外海見到，推測可能是最近漁船多停泊在漁港，而漁船下附著不少蚵殼也沾上不少藻類，屬於夜光藻食物，而夜光藻為能在海中發光的藻類，且近期風平浪靜，加上南風未至，目前屬於春夏之交，種種原因可能促成漁港出現藍眼淚景象。

    後龍鎮民也分享在後龍外埔漁港發現藍眼淚照片，通霄鎮民也同樣分享在通霄漁港拍攝到藍眼淚影像。通霄鎮有漁民說，之前在外海一支釣時就曾見到藍眼淚。

    由於竹南、後龍、通霄至苑裡為苗栗縣沿海4鎮，皆有不少漁港，有民眾期待欣賞美景，也有民眾好奇為何突然港區出現大批藍眼淚，推測是否與海水變化有關。

    超美！苗栗竹南龍鳳漁港近日藍眼淚現身吸人潮。（民眾提供）

    超美！苗栗竹南龍鳳漁港近日藍眼淚現身吸人潮。（民眾提供）

    超美！苗栗竹南龍鳳漁港近日藍眼淚現身吸人潮。（民眾提供）

    超美！苗栗竹南龍鳳漁港近日藍眼淚現身吸人潮。（民眾提供）

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