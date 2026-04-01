桃園兒童玩具圖書館5歲館慶 打造沉浸式童話閱讀與遊戲體驗

桃園市立圖書館所屬兒童玩具圖書館5週年館慶，透過原創故事、沉浸式策展及音樂展演。（桃市圖提供）

桃園市立圖書館所屬兒童玩具圖書館迎來5週年館慶，4月3至5日推出一系列融合閱讀、遊戲與創意的慶祝活動，以「童話×音樂×互動體驗」為主軸，邀請大小朋友走進充滿想像力的閱讀世界，共度溫馨歡樂的兒童節假期。

桃園市立圖書館長施照輝表示，館慶活動亮點包括4月4日舉辦「愛閱讀小壽星慶生會」，邀請20位小壽星參加，現場準備臉部彩繪、原創角色手提袋、杯子蛋糕及專屬紀念禮，打造充滿儀式感的生日體驗；館方同日推出沉浸式特展，以大湳森林公園及館藏玩具為靈感，結合原創音樂現場演奏與創作手稿發表，營造多感官的藝術閱讀場景，開放民眾自由參觀。

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4月3日規劃「寶寶抓週體驗」，結合傳統文化與趣味互動，讓家長為寶寶留下珍貴成長紀錄；活動期間與八塊厝共同舉辦「春日共樂聯合市集」，透過消費集點可兌換充氣城堡體驗或原創故事貼紙，並安排魔術秀、扯鈴及馬戲雜耍等街頭藝人演出，讓閱讀場域延伸至戶外生活空間。

館慶期間更安排「共創童話派對」、戶外說故事、泡泡派對及拓印書籤等多元活動，並有原創角色巨型娃娃現場互動拍照，讓孩子在遊戲中自然親近閱讀，留下難忘回憶。

施照輝提到，兒童玩具圖書館成立5年來，持續以「閱讀結合遊戲」為核心理念，打造友善且富啟發性的學習空間，該館也長期致力推動玩具教育與親子共學，透過遊戲、閱讀與創意活動陪伴孩子成長。

桃園市立圖書館所屬兒童玩具圖書館成立5年來，持續以「閱讀結合遊戲」為核心理念。（桃市圖提供）

桃園市立圖書館所屬兒童玩具圖書館迎來5週年館慶系列活動。（桃市圖提供）

桃園市立圖書館所屬兒童玩具圖書館致力於推動玩具教育與親子共學，透過遊戲、閱讀與創意活動陪伴孩子成長。（桃市圖提供）

桃園市立圖書館所屬兒童玩具圖書館迎來5週年館慶系列活動。（桃市圖提供）

桃市圖邀請大小朋友一同走進充滿想像力的閱讀世界，共度溫馨歡樂的兒童節假期。（桃市圖提供）

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