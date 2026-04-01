桃園市新政 下學年度起國中小教科書免費 家長每學期減1500到1900元負擔

桃市府自今年8月起，全面補助公私立國中、小教科書費用。（資料照，記者鄭淑婷攝）

首次上稿 04-01 10:38

更新時間 04-01 11:15

繼國中小營養午餐免費、生生喝鮮乳政策後，桃園市長張善政今（1）日主持市政會議宣布，將率六都之先全面補助公私立國中、小教科書費用，並從今年8月起實施，估計有估計19.6萬名學生受惠，每學年約需6.4億元經費，今年新學期3.2億元經費，將先由教育局地方教育發展基金支應，他也提到，「教育局的公文只要送到他桌上，一定會立即簽核，不會讓公文睡覺，讓政策在新學期順利上路」。

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張善政說明，目前國中小教科書有不同版本，公私立國中、小教科書免費政策上路後，不管價格多少市府全部買單，每位學生每學期大約可以減少1500元到1900元支出，家長減輕書本費負擔，另一方面，也能將這筆費用投入其他多元學習資源，為孩子累積更長遠的學習力。

張善政提到，全市將有19.6萬名學生受惠，在經費上市府已做好規劃，1學年預估大約需要6億4300萬元經費，今年8月新學期需要的3億2150萬元，會先由教育局的地方教育發展基金支應，後續教育局將循正式預算程序編列，讓政策可以制度化，穩定、持續往下推動。

張善政強調，台灣每個人都要接受國中小義務教育，不能因為家境等問題而放棄，政府也應該將孩子全面照顧好，但許多家長都有共同的經驗，每次開學拿到註冊單，還是要繳一筆不少的費用，過去像是營養午餐、教科書等開銷，對多子女的家庭來說，也是一筆不小的負擔，只要這些費用存在，義務教育就不算真正落實免學費精神。

張善政表示，桃園是平均年齡最年輕、生育率最高、人口成長最快的直轄市，當少子化問題不見起色，甚至更嚴重，市府一定要勇敢站出來當父母的靠山，因此他上任後立即兌現國中小營養午餐免費政策，不只是六都第一個執行，後續也有許多縣市陸續跟進，今年2月實施的生生喝鮮乳，涵蓋公私立國小及幼兒園小朋友，今年8月再納入公私立國中小教科書全面免費，讓教育政策從照顧少數，轉向讓每個家庭減輕負擔，把教育從本從家庭端拉回制度端，打造整體的結構性減壓。

教育局表示，國中每學期費用有學費、雜費及代收代辦等，目前學費、雜費由政府補助，代辦代收費包括營養午餐、教科書、服裝及家長會費等，桃園市全面補助營養午餐，8月新學期納入教科書補助，等於下學期開始，家長需負擔的費用僅剩服裝及家長會費等。

桃市府今年8月起全面補助公私立國中小教科書費用，每位家長可減輕1500元到1900元負擔。（記者鄭淑婷攝）

桃園市長張善政1日於市政會議宣布，將率六都之先，全面補助公私立國中小教科書費用，並從今年8月起實施。（記者鄭淑婷攝）

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