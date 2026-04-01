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    首頁 > 生活

    這不是愚人節玩笑！彰化陜西國小的「福利社」復活 家長比學生還興奮

    2026/04/01 10:20 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣陜西國小讓30年前的福利社復活了，連物價都是30年前的水準。（彰化縣陜西國小提供）

    彰化縣陜西國小讓30年前的福利社復活了，連物價都是30年前的水準。（彰化縣陜西國小提供）

    今天是4月1日愚人節，彰化縣秀水鄉陜西國小的福利社「復活了」！不只是讓福利社「原地」復活，並復刻30年前的福利社所賣的東西，連物價也回到過去，不只小朋友樂翻了，家長與校友更興奮的說，以前國小最美好的回憶就是「福利社」。

    陜西國小校長吳世宏說，這次「福利社復活計畫」原本只有「一日限定」，但因為還沒推出，師生都非常期待，決定加碼在今天、明天「復活」兩天，讓學生通通逛個過癮，家長或是校友也能返校來體驗「童年的福利社」，學校還加碼推出傳統的爆米香！

    因為這是民國70年代的福利社，所有賣的東西都是比照當時的物價，校方發給小朋友每人10元的代幣，每樣物品都是1元或是2元，因為手上只有10元代幣，小朋友逛起來都非常珍惜與斟酌，想要買夠玩具車，又想要買麥芽糖，小朋友都說，學校福利社比百貨公司還要好玩。

    彰化縣陜西國小讓30年前的福利社復活了，校方加碼爆米香。（彰化縣陜西國小提供）

    彰化縣陜西國小讓30年前的福利社復活了，校方加碼爆米香。（彰化縣陜西國小提供）

    彰化縣陜西國小讓30年前的福利社復活了，連物價都是30年前的水準。（彰化縣陜西國小提供）

    彰化縣陜西國小讓30年前的福利社復活了，連物價都是30年前的水準。（彰化縣陜西國小提供）

    彰化縣陜西國小福利社復活了，每位小朋友有十元代幣，精心挑選物品。（彰化縣陜西國小提供）

    彰化縣陜西國小福利社復活了，每位小朋友有十元代幣，精心挑選物品。（彰化縣陜西國小提供）

    彰化縣陜西國小福利社復活了，小朋友開心挑選東西。（彰化縣陜西國小提供）

    彰化縣陜西國小福利社復活了，小朋友開心挑選東西。（彰化縣陜西國小提供）

    彰化縣陜西國小福利社復活了，小朋友開心挑選玩具。（彰化縣陜西國小提供）

    彰化縣陜西國小福利社復活了，小朋友開心挑選玩具。（彰化縣陜西國小提供）

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