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    首頁 > 生活

    暑假到高雄市政府打工 379名額4月7日開放申請

    2026/04/01 10:14 記者王榮祥／高雄報導
    高雄市政府115年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫於今公告，29個市府局處共釋出379個職缺。（青年局提供）

    高雄市政府115年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫於今公告，29個市府局處共釋出379個職缺。（青年局提供）

    高雄市政府今年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫於今公告，29個市府局處共釋出379個職缺，4月7日至4月20日開放報名，今年首度採行線上、紙本雙軌報名機制，並延長報名時間。

    青年局長林楷軒表示，市府高度重視校園與職場的銜接，特別透過暑期工讀計畫，協助青年學子建立認識職場的務實管道

    青年局說明，今年暑期工讀區分為「一般工讀」與「偏遠地區工讀」，工讀日期自7月13日至8月31日，月薪2萬9500元，並依法辦理勞保及全民健保。

    工作內容涵蓋行政協助、活動執行、場館服務與民眾諮詢，並規劃兼具學習性與專案導向的工作，可依興趣與專長選擇合適職缺。

    一般工讀共356個名額，對象為設籍高雄市且就讀國內大專院校（含研究所）日間部在學學生，但曾為本計畫錄取（含放棄報到）或遞補並實際進用者，皆不得再參加。

    另為延續對弱勢學生的支持，偏遠地區工讀開設23個名額，包含那瑪夏、桃源、茂林、杉林、六龜與甲仙等六個原鄉區，凡設籍高雄市、就讀國內高中職或大專校院日間部之原住民、身心障礙學生或弱勢家庭青年，皆可報名。

    為提升報名便利性與服務效能，今年首度採用線上或紙本雙軌報名制，同步延長報名時間，除延續現場繳件及掛號郵寄方式，同步新增線上報名系統，只需透過「高雄數位市民」平台即可填寫資料並上傳證明文件，就能完成報名，相關資訊均已公告於青年局官網。

    去年參加暑期工讀的學生，配合更新區里門牌。（青年局提供）

    去年參加暑期工讀的學生，配合更新區里門牌。（青年局提供）

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