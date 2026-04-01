台鐵大誤點、出軌屢出包 陳世凱促成立問責文化

交通部長陳世凱今天指出，台鐵公司應要有更好的問責機制。（記者吳亮儀攝）

台鐵在上月27日、30日分別發生西部幹線大誤點，以及七堵調車場一列EMU900區間車再調車時出軌的意外，幸好沒有旅客受傷。交通部長陳世凱今天（1日）表示，沒有旅客受傷是萬幸，要求台鐵成立問責文化，人員若有疏失，也必須做出相應的懲處。

陳世凱今天上午出席立法院交通委員會備詢，會前接受媒體聯訪，被問及台鐵一連串的事故，他表示，這些事故的原因全部都要調查清楚，在調查出原因之後，針對設備更換的SOP，如果標準作業流程不足，就必須加以修正；如果人員有疏失，也要求台鐵建立問責文化，讓所有員工與同仁都把安全放在第一位。

請繼續往下閱讀...

陳世凱表示，他也時常提醒台鐵問責文化的建立，主要是為了保障同仁，有時候事故發生時，旅客沒有受傷是萬幸，但也看到有些同仁因此受傷，這是大家都不希望看到的，希望台鐵能夠深刻檢討。

另外，因應中東戰事，國際油價一直在上漲的趨勢；陳世凱表示，目前為止很感謝經濟部與中油對於油價的控制，仍在大家可以接受的範圍內，目前也沒有業者反映相關問題，交通部會密切與經濟部進行協調與洽商，如果未來油價有大幅上漲，一定會採取相關措施來協助業者。

另外，交通部也公布因應物價指數調整，高鐵票價可以調漲到北高1780元，陳世凱表示，高鐵公司可以自行決定是否調整票價，而他與高鐵董事長史哲的了解，他傾向在新車全部到位之後，再進行票價調整，「目前沒有票價調整的議題」。

台鐵樹林到鶯歌的電車線，0327上午損壞，釀西部幹線大誤點。（圖擷取自臉書粉絲團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」）

3月30日台鐵七堵調車場發生出軌意外。（記者吳亮儀翻攝）

3月30日台鐵七堵調車場發生出軌意外。（記者吳亮儀翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法