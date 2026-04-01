兒童連假高雄恐龍出沒 帶動高雄訂房率逾8成

澄清湖出現「尼斯湖水怪」。（文化局提供）

4天的清明兒童連假即將到來，高雄掀起一波「恐龍旋風」，巨型恐龍大舉現身城市各地，從衛武營、澄清湖到駁二特區，讓整座城市瞬間化身為現實版「侏儸紀公園」，也帶動飯店整體訂房率超過8成。

清明兒童節連假，衛武營國家藝文中心推出「恐龍酷樂園」兒童節系列活動，邀請日本知名擬真恐龍團隊 DINO-A-LIVE 首度來台演出；駁二特區這兩天也有大型恐龍現身；此外，澄清湖園區同時出現高9公尺、寬8公尺的「尼斯湖水怪」造型裝置，點燃親子族群熱情，帶動整體觀光氛圍持續升溫。

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整個高雄充滿恐龍話題，現在就連飯店也有恐龍現身。位於亞洲新灣區的高雄漢來飯店，館內人氣三麗鷗主題樓層中的「恐龍火山歷險」主題房，近期討論度與詢問度明顯攀升，房內以超萌恐龍造型打造沉浸式空間，多隻可愛恐龍更是視覺焦點，深受親子旅客喜愛。

漢來飯店指出，隨著兒童節連假逼近，飯店整體訂房率已超過8成，不少家長提前規劃行程，白天走訪城市各大恐龍展區，夜晚入住恐龍主題房，形成「白天看恐龍、晚上與恐龍共眠」的全日沉浸式親子旅遊體驗。這股結合城市活動與飯店主題的「恐龍經濟」，不僅為高雄帶來觀光人潮，也為親子旅遊市場注入全新想像。

漢來飯店恐龍主題房，討論度激增。（業者提供）

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