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    首頁 > 生活

    北市原民租補開放申請 每月最高可領8500元

    2026/04/01 10:31 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市原住民族事務委員會「都市原住民家庭租屋補貼」自4月1日起至4月30日止受理申請。（記者蔡愷恆攝）

    台北市原住民族事務委員會「都市原住民家庭租屋補貼」自4月1日起至4月30日止受理申請。（記者蔡愷恆攝）

    台北市原住民族事務委員會今（1）日表示，「都市原住民家庭租屋補貼」自4月1日起至4月30日止受理申請，提供符合資格者每月新台幣4000元至8500元租屋補貼。原民會主委巴干．巴萬提到，穩定的居住環境是族人在都市安心生活、持續工作、就學發展及照顧家庭的重要基礎；盼推動租屋補貼能夠減輕族人經濟負擔，並協助族人在台北市建立更穩固的生活基礎。

    原民會表示，本項補貼申請對象為年滿18歲且設籍台北市之原住民，並符合計畫所定相關條件者。本案申請資格已適度放寬，凡申請人家庭人口平均收入低於台北市最低生活費標準3.5倍，即家庭人口平均每人每月收入低於新台幣7萬2604元，且符合租屋補貼相關規定者，均可提出申請。

    原民會解釋，都市租賃市場變動快速，對原住民族人而言，無論是初入社會之青年，或於都市持續工作生活之中高齡族人，皆可能面臨不同程度的租屋壓力。原民會考量各年齡層族人均有實際居住支持需求，本補貼計畫不另設年齡上限，只要有租屋事實且符合申請資格者，皆可申請。

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