清明連假竹北交流道南向入口高乘載管制 往南建請改走台61線

國道1號竹北交流道周邊交通疏導路線圖。（新竹縣竹北警分局提供）

清明兒童節連假一連4天本週五（3日）開跑，新竹縣政府警察局竹北分局將於3日6時至12時在國道1號竹北交流道南向入口匝道口實施高乘載管制，請用路人遵守相關規定；另外，國1新竹往台南地區則是建議改走台61線或替代道路。

竹北警分局表示，4月3日6時至12時，國1竹北交流道南向入口匝道實施高乘載車輛專用通行時段，僅下列車輛可駛入，其餘車輛一律禁止進入：救護車輛，駕駛或乘客持有記者證的新聞採訪車，貼有「高速公路高乘載管制通行證」的車輛，乘載3人（含）以上（含駕駛及小孩）小型車，駕駛或乘客持有孕婦證明之小型車（同時出示孕婦健康手冊及附照片身分證明） ，警備車、大客車，計程車（含多元化計程車），駕駛或乘客持有身心障礙證明的小型車，台灣中油、台塑石化運送汽柴油之制式油罐車輛，郵局郵務車輛（車身標註中華郵政字樣） ，地方政府所屬垃圾車（車身噴繪有縣市政府或鄉鎮市公所字樣）。

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國道1號新竹往台南地區，建請改走台61線，如台61有壅塞情形時，改走替代道路方案如下：

（一）方案一：台61南下壅塞時，引導車流右轉台15線（平面機慢車道）替代。

（二）方案二：台61、15南下壅塞時：引導車流於協榮加油站前左轉竹4線經鳳岡路、長青路往台1線替代。

另外，竹北警分局配合公路局疏運政策，竹北市「西濱路與新港三街路口」及「台15線牛埔溪橋之中央分隔帶槽化線」清明節期間實施紐澤西護欄封閉措施，以提升西濱公路行車效率。

竹北警分局呼籲民眾，連假期間可多選擇搭乘大眾運輸工具或提前規劃出發時間，避開交通尖峰時段，另請小心駕駛並遵守交通規則，切勿酒後開車、超速或疲勞駕駛，確保行車平安。

西濱公路台61線、台15線周邊道路交流疏導路線圖。（新竹縣竹北警分局提供）

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