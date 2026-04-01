違者開罰！遊客帶黃金獵犬闖「生命之水」主圳道 來義鄉親氣炸

日前有外地遊客攜帶犬隻進入主圳道，引發鄉親撻伐。（民眾提供）

屏東縣來義鄉二峰圳是屬於文化資產中的「文化景觀」，潺潺流水終年不絕，縱使台灣已多月未下雨，水位卻沒有明顯消退，日前卻有遊客，竟一次帶了4隻大型的黃金獵犬闖入主圳道，引發在地巡守隊不滿報警處理，鄉公所則強調，主圳道除提供民生使用外，長年下來更是帶有神聖不可侵犯意義，外客來玩到「側向溢流堰」玩水無妨，但嚴正請外界尊重在地的水源，重申主圳道千萬不得闖入。

日治時期由日本水利工程師所建造的伏流水圳就在林邊溪上游的來義二峰圳及春日力里圳，雖然今年全台水源嚴峻，但伏流水卻能很大程度不受蒸散影響持續供水，最大的二峰圳仍有每日2到3萬噸的水量。

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二峰圳第一出水口處除了主圳道，還特別在旁設置「側向溢流堰」，長年亦為當地人戲水處所，近年也吸引許多外地人前往一睹清澈圳水，但脫序事件屢屢發生，因此鄉公所在周邊放上無數告示牌，並清楚寫著禁止攜帶寵物，尤其一直被居民視為神聖不可侵犯的生命之水的主圳道，更是除了整修期的施作人員外，所有人都禁入。

未料，隨著天氣漸熱，有遊客竟帶著3隻黃金獵犬及1隻無法辨別品種的黑狗戲水，明顯無視告示牌，甚至連前來校外教學的小學生都看不下去出言相勸，卻反遭該名帶狗下水的男子卻反而對小學生說「走啊」，當地巡守隊見狀立刻出面勸誡；未料，後續更發生1隻不受控黃金獵犬跑進主圳道，甚至因為堤岸太高卡在主圳道，還要人出手相救才爬上，不僅險象環生甚至影響整個下游。

由於目前屬枯水期，鄉公所也在事件後立刻進行圳道整修，平日暫停開放整個水圳，鄉公所重申，以往都是口頭勸說，很少碰到這樣的遊客，公所會再加強宣導，二峰圳的側向溢流堰可以親水，但寵物是完全不行，主圳道則是連人都不行，若擅闖主圳道可分別依違反《文資法》最高罰200萬元，亦可依違反《水利法》處2500元至5萬元不等罰鍰，提醒遊客來到他鄉，理解當地有明文告示的傳統，是最基本的尊重。

圖片右側為側向溢流堰，左為主圳道。（記者陳彥廷攝）

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