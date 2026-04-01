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    首頁 > 生活

    高市光華一路刨鋪增設左轉道 直行車流更順暢

    2026/04/01 09:58 記者許麗娟／高雄報導
    高雄市光華一路路面刨舖工程已完成。（高雄市交通局提供）

    高雄市光華一路路面刨舖工程已完成。（高雄市交通局提供）

    高雄市光華一路是市區重要交通要道，平時車流量大，但因未設置左轉道，導致直行車流常被前方要左轉的車輛堵住，為做改善，市府交通局於3月28至30日進行路段刨鋪，並於光華一路的4大路口南北向增設左轉專用車道與左轉保護時相，已正式啟用。

    高雄市交通局指出，藉由光華一路路面全面刨除重鋪的機會，重新規劃車道配置，交通局於五福、四維、青年、三多路口設置「左轉附加車道」，將左轉車流引導至左轉專用車道，解決左轉車因占用直行車道而導致的後方回堵現象，讓直行車流更為順暢。

    除了硬體空間的重整，交通局更進一步實施「左轉保護時相」，透過左轉保護綠燈亮起，使左轉車輛在不受對向直行車流干擾的情況下安全轉向，有效杜絕路口常見的側撞風險，達成「空間導引、時間分流」的雙重保障。

    根據國內研究顯示，路口增設左轉附加車道，可避免左轉車輛阻擋直行車輛，不僅提升直行車疏解效率20％，左轉交通事故更能降低30至50％；高雄市交通局將持續透過大數據監測車流變化，滾動式調整號誌秒數，打造更友善、安全的用路環境。

    光華一路與4條重要路口，於南北向增設左轉專用道及左轉時相號誌。（高雄市交通局提供）

    光華一路與4條重要路口，於南北向增設左轉專用道及左轉時相號誌。（高雄市交通局提供）

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