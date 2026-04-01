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    首頁 > 生活

    山羌誤入萬里昭靈宮 廟埕擲三聖杯允庇護助重返大自然

    2026/04/01 09:59 記者羅國嘉／新北報導
    廟方人員提供乾淨青草食物及飲水照料。（動保處提供）

    廟方人員提供乾淨青草食物及飲水照料。（動保處提供）

    2月底寒流來襲氣溫驟降，新北市萬里區一隻山羌疑因覓食迷途、體力不支闖入昭靈宮廟埕避寒，廟方擲筊連得三個聖杯後同意暫時庇護，經通報動保處救援與短暫安置照料，已於3月初順利野放重返山林。

    昭靈宮廟公黃先生表示，當時山羌狀況令人不捨，廟方依習俗擲筊請示主神，連得三個聖杯後，決定暫時提供庇護空間，讓牠休息恢復。隨後廟方與信徒準備乾淨飲水與適量食物，並在廟埕一角設置安靜環境供其棲身，讓山羌得以穩定情緒、逐漸恢復精神，也未再出現劇烈逃竄情形。

    動保處接獲通報後，隨即派遣獸醫師謝弘斌與動保人員到場檢查。經確認，該山羌並無明顯外傷或骨折，研判為寒流期間體力消耗及受驚嚇所致，經短期安置觀察即可恢復。待其狀況穩定後，動保人員於3月初將其帶往原棲息地野放，順利回歸自然山林。

    動保處指出，山羌屬於臺灣原生野生動物，依《野生動物保育法》規定，不得私自長期收容或飼養，應交由專業單位評估與處理。此次在廟方與動保人員合作下，成功讓山羌獲得即時照護並安全野放，為人與野生動物和諧共處的良好示範。

    動保處也呼籲，民眾若發現野生動物受困或誤入民宅，應避免直接接觸，以免發生危險，可通報動保處由專業人員前往救援，確保人與動物雙方安全。若遇鳥類或其他野生動物受傷情形，可撥打1959動保專線或（02）29596353通報，動保處24小時全年無休，提供救援、收容與醫療照護服務，盼與市民共同守護動物，打造友善動物城市。

    廟公與善心信徒提供山羌安靜棲身之處。（動保處提供）

    廟公與善心信徒提供山羌安靜棲身之處。（動保處提供）

    廟方人員和動保員李國良協力救援工作。（動保處提供）

    廟方人員和動保員李國良協力救援工作。（動保處提供）

    新北動保處接力讓山羌重返山林原棲地。（動保處提供）

    新北動保處接力讓山羌重返山林原棲地。（動保處提供）

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