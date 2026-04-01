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    首頁 > 生活

    秀朗國小新住民「東協廚房」 從飲食出發理解異國文化

    2026/04/01 10:06 記者翁聿煌／新北報導
    秀朗國小的新住民東協廚房，異國餐飲有的吃，還可以動手做。（記者翁聿煌攝）

    秀朗國小的新住民東協廚房，異國餐飲有的吃，還可以動手做。（記者翁聿煌攝）

    新北市秀朗國小為新北市最大的國小，3千多位學生的家長除了台灣人，也有許多新住民，校長曾秀珠在校內規劃新住民「東協廚房」教室，時常邀請新住民媽媽來為師生示範母國的餐飲特色，要用「吃」的文化，帶給學生不同的語言文化衝擊與國際地理觀念。

    曾秀珠指出，台灣的新住民來自世界各地，尤其以越南、柬埔寨、馬來西亞、泰國、緬甸、印尼、菲律賓等東南亞國家居多，各國除了語言和生活習慣的差異，最特別的是飲食的口味不同，所以她在學校開設「東協廚房」教室，定期邀請新住民媽媽到校，示範各國的料理方式，小朋友們也有機會DIY，然後品嚐異國風味的食物，課程大受歡迎。

    曾秀珠說，秀朗國小是新住民語文輔導團的總召學校，在教育局經費輔助下，學校開設新住民師資培訓課程，同時也從食、衣、住、行、育、樂方面，帶給小朋友不同的生活體驗。

    她表示，新住民家長帶來的不只是異國料理食譜，在動手做前，她都會請新住民媽媽介紹這些食物的由來，還有當地的文化特色，常用的食材、調味料和當地氣候、地理環境的關連性，讓小朋友除了能滿足味蕾的享受，還能從課程中理解到東南亞文化，收穫滿滿。

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