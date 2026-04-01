打造無人機產業搖籃 大甲高工科技教育中心5月亮相

大甲高工規劃設置「台中市無人機科技教育學習中心」，預計於5月底完工驗收。（記者張軒哲攝）

為推動智慧科技教育、搶佔未來產業先機，台中市大甲高工規劃設置「台中市無人機科技教育學習中心」，市議員施志昌今日指出，目前整體進度已達65%，預計於今年5月底完工驗收。

無人機技術已廣泛應用於高科技產業、基礎工程、農業、影視、國防軍工等領域，是全球競爭的戰略重點，從校園扎根培育人才，將對台灣科技發展產生長遠的正面影響。

請繼續往下閱讀...

施志昌表示，「台中市無人機科技教育學習中心」計畫總經費250萬元，自議會質詢期間便持續追蹤此計畫，看到無人機基地建置順利感到欣慰，建置經費包含教學電腦硬體、空間裝修及辦公家具系統等，就是要提供學子最頂尖的學習環境。未來他將持續向市府爭取設備補助與課程經費，確保基層教育資源充足，助力學子掌握前沿技術，提升台灣在全球產業的競爭力。

大甲高工表示，初步目標是培育學生取得民航局無人機證照，成為產業即戰力。目前無人機電腦教室已完工，並有21套高效能電腦與VR設備供學生使用，大甲高工無人機中心預計5月初完成琺瑯黑板安裝，5月底正式驗收，屆時將成為台中市無人機科技教育的重要搖籃，目前無人機社團亦已進駐練習，發展出如「無人機足球」等趣味課程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法