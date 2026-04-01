冰雹快閃！阿里山染井吉野櫻更鮮艷 大島櫻重瓣櫻也盛開

沼平公園的染井吉野櫻。（嘉義林業分署提供）

正值花季的阿里山國家森林遊樂區，3月30日下午瞬間風雲變色，先是刮起陣陣強風，出現「櫻吹雪」詩情畫意的美麗畫面，遊客驚呼連連，但接著降下冰雹夾帶雨勢，遊客紛紛找地方躲避。驟雨過後，飄起雪片般花雨的工作站染井吉野櫻櫻王，宣告提早謝幕。不過阿里山車站、沼平櫻之道、阿里山賓館舊館前及森之道等處的染井吉野櫻依舊美麗，加上大島櫻與重瓣櫻花盛開，花況更加嬌艷動人。

「櫻花達人」黃源明指出，阿里山花季最受矚目的染井吉野櫻櫻王，3月30日那一天已達滿開並長出些許綠葉，禁不起強風與冰雹摧殘，花苞掉滿地，另有一番意境。

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工作站染井吉野櫻櫻王下台一鞠躬，但在阿里山車站、沼平櫻之道、阿里山賓館舊館前及森之道等處的染井吉野櫻經雨水洗滌與滋潤之後，更加鮮艷，但根據氣象預告，清明連假將是春雨綿綿的天氣，是否會影響到盛開中的染井吉野櫻，雖有待觀察，但賞花要及時。

目前遊樂區除處處可見的染井吉野櫻，還有大島櫻、八重紅枝垂櫻與重瓣櫻花等綻放，加上玉山杜鵑、台灣一葉蘭等都爭奇鬥艷，其中玉山杜鵑今年的花況比去年好，最美的在沼平公園內。

重瓣櫻花盛開中，令人驚艷。（嘉義林業分署提供）

阿里山國家森林樂區的大島櫻也綻放了。（嘉義林業分署提供）

逐漸綻開中的重絲海棠。（嘉義林業分署提供）

阿里山派出所前的染井吉野櫻。（嘉義林業分署提供）

祝山車站的染井吉野櫻。（嘉義林業分署提供）

阿里山車站前的染井吉野櫻。（嘉義林業分署提供）

八重紅枝重櫻的美麗花況。（嘉義林業分署提供）

森之道的染井吉野櫻。（嘉義林業分署提供）

園區處處可見的玉山杜鵑。（嘉義林業分署提供）

迷人的台灣一葉蘭愈開愈美麗。（嘉義林業分署提供）

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