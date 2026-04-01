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    首頁 > 生活

    桃市府抽查兒童節商品 不合格率逾1成 盒玩商品最多

    2026/04/01 09:43 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市政府經濟發展局近期於轄內玩具店及書店，針對市售兒童節應景商品執行標示稽查。（圖由桃市經發局提供）

    桃園市政府經濟發展局近期於轄內玩具店及書店，針對市售兒童節應景商品執行標示稽查。（圖由桃市經發局提供）

    桃園市政府經濟發展局近期針對市售兒童節商品標示執行專案抽查，發現不合格率達1成6，主要缺失為未標示製造商或進口商等基本資訊，且以盒玩商品不合格率較高，經發局將依商品標示法要求製造商限期改善，屆期未改正者，最高可處20萬元罰鍰，並要求販賣業者將商品下架。

    經發局官員表示，抽查通路包括轄內玩具店及書店，抽查項目包含各式公仔、玩偶、盲盒、絨毛吊飾、筆記本、筆袋等商品，總計抽查6家店、171件商品，其中28件不合格，不合格率16%。

    官員說，查核不合格商品的主要缺失為未標示「製造（進口）商名稱、地址、電話」等基本資訊，或未以繁體中文標示，也有少數商品完全未標示，又以盒玩商品的不合格率相對較高，呼籲消費者選購時應特別留意相關標示內容。

    官員表示，針對查獲標示不合格商品，將依商品標示法要求製造商限期改善，屆期未改正者，依法可處以2至20萬元罰鍰，並要求販賣業者將違規商品下架，提醒業者應確實遵循商品標示規定，避免販售來源不明或標示不實商品，以免觸法受罰，因商品標示是保障消費者知情權的重要基礎，民眾如發現不符規定的商品，可撥打檢舉專線03-3313360通報，如有消費爭議，可撥打1950申訴或諮詢。

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