4-6月「又熱又乾」！氣象署：五月中、下旬梅雨季

氣象署公布未來三個月的「季長期天氣展望」，4月到6月偏熱、偏乾。（氣象署提供）

中央氣象署公布未來4月到6月的「季長期天氣展望」，未來一季氣溫為正常至偏高，且偏高機率有逐月增加趨勢；雨量方面，預估雨量為正常至偏少，梅雨季預計在五月中、下旬報到。

4月仍屬於春天季節，北方大陸冷高壓逐漸減弱、南方太平洋高壓勢力則漸漸轉強，氣象署說明，天氣系統變化快是這個時節的特徵，5月和6月是台灣的梅雨季節，容易有鋒面系統在附近徘徊，鋒面影響期間易伴隨有雷雨或強風，並有局部大雨或豪雨發生的機會。

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氣象署公布的未來三個月「季長期天氣展望」，模式預測東亞氣溫偏高，氣溫為正常至偏高，且偏高機率有逐月增加趨勢；雨量方面，華中及華南沿岸偏乾，菲律賓及其東方海面偏濕，台灣位於乾濕交界且模式預報較為分歧，預估雨量為正常至偏少，但進入梅雨季後，預測不確定性較高。

另外，氣象署也說明，根據全球海氣環流監測資料，目前赤道太平洋仍維持東冷西暖的反聖嬰特徵，但其勢力正持續減弱，預估夏季前將回復至正常狀態，依據過去類似的海氣狀態分析結果顯示，未來一季有氣溫略偏高及雨量偏少的特徵，但不同年份對台灣的影響程度不同。

氣象署說明，四月初受鋒面與華南雲雨區影響，各地天氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨；隨後太平洋高壓有增強趨勢，降雨機率下降。預測平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機會最大；雨量預測，各地少於、接近、多於氣候正常值的機率分別為30%、50%、20%。

5月在氣候上是台灣梅雨期，梅雨季開始的時間約為5月中、下旬，當鋒面在台灣附近徘徊時易伴有雷雨，偶有大雨或豪雨發生。預測平均氣溫各地以「低於」氣候正常值的機會最小；雨量預測，各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為30%、60%、10%。

6月上旬鋒面系統較活躍，常造成豪大雨；下旬鋒面北抬後，逐漸進入夏季。預測平均氣溫各地以「接近」氣候平常值的機率最大；雨量預測，各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為30%、50%、20%。

氣象署公布未來三個月的「季長期天氣展望」，4月到6月偏熱、偏乾。（氣象署提供）

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