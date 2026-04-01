高雄苦楝開花「紫」上樹梢 十餘處公園都看得到

苦楝常被譽為「紫色夢幻」的報春樹。（公園處提供）

春風輕拂，高雄公園與道路行道樹陸續迎來花開時節，原生樹種苦楝也悄悄綻放，一串串淡紫色圓錐花序，在枝梢間輕盈搖曳，散發淡淡清香，吸引不少市民駐足欣賞，全市10餘處公園都看得到。

高雄市公園處表示，苦楝樹每年約於3至4月開花，春季新芽萌發時同步綻放淡紫色小花，形成層次細緻的圓錐花序，花期約持續10天至兩週，盛開時遠看如淡紫雲霧籠罩，極具浪漫氣息；苦楝在吐新葉同時開花，滿樹紫花飄香，常被譽為「紫色夢幻」的報春樹。

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花期過後，苦楝枝葉逐漸轉為濃綠，至秋季果實成熟呈現金黃色，冬季落葉後果實仍掛於枝頭，不僅具景觀特色，也為鳥類提供重要食物來源。

公園處指出，苦楝樹具有耐旱、抗風及適應力強等特性，並具良好空氣淨化能力，長期以來被廣泛運用於都市綠化與行道樹栽植，兼具生態與景觀功能。

目前高雄包括衛武營公園、雙湖公園、勞工公園、五甲公園、博愛公園、水映公園、中都濕地、洲仔濕地、河堤公園、右昌森林公園、凹子底森林公園、原生植物園、熱帶植物園區，及鳳山溪、曹公圳、後勁溪沿線與捷運站周邊、主要道路兩側等地，苦楝花已陸續盛放。

苦楝的圓錐花序，散發淡淡清香。（公園處提供）

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