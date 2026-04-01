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    首頁 > 生活

    中市東勢警加強清明連假交通疏導、取締 重點路段看這裡

    2026/04/01 09:32 記者歐素美／台中報導
    台中市東勢警分局將於4月3日至4月6日清明連假，每天10至12時、16至18時，針對轄內豐勢路、中興嶺圓環路等重要路段，加強交通疏導與取締。（圖由民眾提供）

    台中市東勢警分局將於4月3日至4月6日清明連假，每天10至12時、16至18時，針對轄內豐勢路、中興嶺圓環路等重要路段，加強交通疏導與取締。（圖由民眾提供）

    清明連假，台中市東勢警分局於4月3日至4月6日共4天，每天10至12時、16至18時，將針對轄內豐勢路、中興嶺圓環路段、台8線東關路段、東勢林場沿線（勢林街）、大雪山沿線（東坑路）、東豐綠廊自行車道周邊道路、新社區第3公墓周邊道路等易壅塞路段，加強交通疏導及違規取締，呼籲用路人配合。

    東勢警分局指出，清明節期間預期會出現北往南返車潮，東勢地區因鄰近國道系統，許多民眾會選擇國道1號及豐勢路段做為行車路線。此外，東勢地區有石岡水壩、東勢林業文化園區、東勢林場遊樂區、客家文化園區等，也是民眾出遊踏青的好去處，同時也是民眾前往大雪山森林遊樂區、谷關風景區等景點必經之地。

    東勢警分局因此特別針對東勢大橋兩端、豐勢路、明德路、新社區協中街、中93與中95路口等交通要道，規劃警力執行定點或機動交通疏導，隨時監控轄區各主要幹道車流狀況，並與警察廣播電台台中分台保持密切聯繫，提供民眾最新路況及交通訊息。

    警方提醒民眾傍晚陸續返家時，車流可能匯集於東勢大橋、東關路及協中街，建議要走國道1號北上的駕駛人，可以走台3線東蘭路銜接卓蘭大橋左轉縣道140號接國道1號三義交流道替代，避開往豐原區國道4號接國道1號車多壅塞的情形。

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