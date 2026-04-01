清明連假不只「雨紛紛」 賈新興：可能是「轟隆隆雨勢」

賈新興發文提醒，今年清明連假有兩波鋒面，包含週六至週日中午、下週一，且降雨型態不是「雨紛紛」，可能是「轟隆隆的雨勢」。（圖擷自臉書）

受鋒面影響本週天氣不穩，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興發文提醒，今年清明連假有兩波鋒面，包含週六至週日中午、下週一，且降雨型態不是「雨紛紛」，可能是「轟隆隆的雨勢」，西半部可能出現局部較大雨勢及雷雨，並伴隨強陣風，提醒規劃掃墓或出遊，可以避開兩大降雨高峰。

賈新興指出，受鋒面及東北季風影響，今日台中以北及宜蘭有雨，其中桃園、新竹有較明顯降雨，午後新竹以北溫度也會有明顯下降。明日午後嘉義以南、竹苗以南山區、花東山區有零星短暫雨，傍晚起彰化至高雄轉有局部短暫雨；週四晚起至週五清晨，台中以北亦轉有局部短暫雨。

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清明連假期間，雨量不僅只有「雨紛紛」，可能會出現「轟隆隆的雨勢」。包含4日至5日中午，以及6日都有受鋒面影響的機率，西半部有局部較大雨勢及雷雨發生的機率，並伴隨強陣風。

賈新興說明，週五桃園以南山區、花東山區有零星短暫雨，週六高雄以北有陣雨並有局部雷雨發生的機率，屏東、宜花東亦有短暫雨；週日午後各地仍有局部短暫雨。

賈新興提到，下週一受鋒面影響，彰化以北有局部短暫陣雨或雷雨，彰化以南及宜花亦有零星短暫雨；下週二大台北西北側、宜蘭有零星短暫雨，午後各地山區亦有零星短暫雨；下週三台中以北、南投、宜蘭有零星短暫雨，午後各地山區、宜花東有零星短暫雨。

賈新興發文提醒，今年清明連假有兩波鋒面，包含週六至週日中午、下週一，且降雨型態不是「雨紛紛」，可能是「轟隆隆的雨勢」。（圖擷自臉書）

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