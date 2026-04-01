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    首頁 > 生活

    竹南鎮打通瓶頸路段 浮出行車安全問題待改善

    2026/04/01 09:20 記者蔡政珉／苗栗報導
    竹南鎮仁愛路打通瓶頸路段，地方反映行車安全。（葉忠倫提供）

    竹南鎮仁愛路打通瓶頸路段，地方反映行車安全。（葉忠倫提供）

    苗栗縣竹南鎮為縣內人口第二多行政區域，加上竹南科學園區坐落鎮內，竹南鎮持續發展，但部分既有道路無法應付社會變遷需求，成為瓶頸道路。竹南鎮公所獲內政部國土署補助4000餘萬，加上公所自籌款3600多萬，總經費8000多萬辦理「中正路、三民路、守法街及大埔仁愛路等路段瓶頸道路改善工程」打通瓶頸道路，可直接通往竹南科學園區，但近來民眾反映視線死角等交通問題。

    苗栗縣議員葉忠倫、竹南鎮公所、園區管理局與竹南鎮代林家渝前往會勘，葉忠倫指出，自今年二月開通以來，仁愛路、科北五路與科西一路口因屬於「無號誌燈路口」，加上高低視線落差，不少民眾陳情缺乏標線導引。

    經會勘後，葉忠倫說，決議將補繪斑駁標線、繪製轉彎引導線，並設置導引標誌與反射鏡。同時，仁愛路主幹道也將繪設「慢」字，提醒駕駛人減速，確保通勤便利與行車安全併進。

    竹南鎮中正路、三民路及守法街等住宅區周邊住宅密集，道路路幅狹窄導致民眾通行不便，鎮公所故由中正路、功明街口打通一條路幅8公尺寬道路，再銜接舊有道路，利於在地居民通行，改善車輛壅塞狀況。另外，鎮公所打通仁愛路後可貫通科北五路，提升民眾上下班往返竹南科學園區便利性。

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