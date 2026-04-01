未來每縣市都有「長期天氣預測」！氣象署：12月上線

氣象署每個週末會公布未來兩週到一個月的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

中央氣象署今天（1日）在立法院交通委員會公布，預計在今年12月完成全台22縣市都可以有「未來1到3個月」的季氣候展望，會遠比目前的北中南東四個區域還更精準。

目前氣象署在每個週末、每個月底會分別公布「月長期天氣展望」和「季長期天氣展望」，大致預測未來一個月和未來三個月的大致氣候狀況，包括降雨、溫度等。

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氣象署署長呂國臣說明，現在電腦的運算模式解析度提高，許多縣市也想知道並預測未來氣候大致狀況，所以預計在今年12月推出更好的氣候預測，將未來的長期天氣展望，更進一步從北中南東四個區域，精進為22縣市個別的長期天氣預測。

目前氣象署公布的「月長期天氣展望」和「季長期天氣展望」都會在氣象署官方網站，每週和每月的預測也會公布在氣象署臉書粉絲團「報氣候」。呂國臣表示，擴展到22縣市的長期天氣預測後，能協助地方政府和民眾提前因應極端氣候、增加防災和減災能力。

氣象署每月底會公布未來一季的「季長期天氣展望」。（取自氣象署官網）

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