熱血翻轉教育 台南市SUPER教師4首獎得主出爐

麻豆區北勢國小吳念周用「薩提爾對話」與「數學魔術」，幫助自閉症及拒學孩子找回自信。（教師會提供）

由台南市教師會主辦的「台南市SUPER教師獎」評選結果出爐，4位首獎得主分別為南區新興國小洪文正、麻豆區北勢國小吳念周、新營高工劉殷佐、南台科技大學陳宥任，以滿滿的熱忱實踐「一個都不能少」的教育理念，翻轉教育，將代表南市參加全國SUPER教師獎甄選。

南區新興國小洪文正，投身教育已35年，即使曾任校長，仍選擇回歸第一線，打破「成績好才能做科展」的迷思，以幽默教學引導學生愛上科學，並長期關懷弱勢，曾自掏腰包帶學生就醫、補助餐食設備，用愛做為學生的依靠。

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麻豆區北勢國小吳念周，運用「薩提爾對話」與學生建立深度溝通，助自閉症學生走出拒學恐懼，也以「數學魔術」幫拒學的孩子找回自信，同時擔任「夢的N次方」社群總召，無私帶領全台教師共備成長，亦結合家長會資源，教導社區長輩用AI行銷在地柚子，凝聚校園與社區正向力量。

新營高工劉殷佐，擅長將課程連結在地與生活情境，激發學生的學習動機，亦兼任教務與輔導工作，長期利用課後時間輔導弱勢與特教生，曾默默協助學生榮獲總統教育獎。其卓越的教學專業也屢獲教育部教學卓越、媒體素養等多項獎項的肯定。

南台科技大學陳宥任，將「綠能永續」融入跨域實作，募款舉辦「大專風力盃」競賽，激發學生探究精神，不僅帶領學生將科技知識轉化為趣味遊戲，也走入偏鄉舉辦逾百場科普演講，落實大學社會責任（USR）。

新營高工劉殷佐擅長將課程連結在地與生活情境，激發學生的學習動機。（教師會提供）

南區新興國小洪文正投身教育已35年，以幽默教學引導學生愛上科學。（教師會提供）

南台科技大學陳宥任不僅帶領學生將科技知識轉化為趣味遊戲，更走入偏鄉舉辦逾百場科普演講。（教師會提供）

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