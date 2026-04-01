衛武營新舊「公共鋼琴」交接 展現「眾人的藝術中心」文化平權使命

衛武營新舊「公共鋼琴」交接 。（衛武營提供）

衛武營國家藝術文化中心新舊「公共鋼琴」交接！老鋼琴自場館2019年3月31日啟用以來，陪伴大眾2555個日子，如今功成身退完成交棒任務，展現「眾人的藝術中心」文化平權使命。

衛武營國家藝術文化中心自2019年3月31日啟用以來，榕樹廣場放置一架「公共鋼琴」，除了2021年因疫情進入準三級防疫準備階段、偶遇颱風天休館，以及每半年一次除鏽保養外，幾乎全年無休駐守於此，陪伴大眾2555個日子。

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值得一提的是，老鋼琴從2007年籌備處時期服務迄今，見證場館從無到有、正式營運的歷程，近7年來作為公共鋼琴，堅守「眾人的藝術中心」第一線，讓藝術打破舞台界線，不只是發生在廳院裡，也不侷限於專業演出者，每一位經過的人都是觀眾，也可以是表演者，落實文化平權。

公共鋼琴更是啟動榕樹廣場的關鍵靈魂，聲學大師徐亞英在設計衛武營時，不僅止於廳院內，也為半戶外的榕樹廣場投注大量心力，當民眾漫步其間，會發現聲音隨著位置改變，彷彿置身層次感聲音風景裡。

衛武營藝術總監簡文彬說，疫情解封不只是將門重新打開，只要公共鋼琴還沒被彈響，衛武營就不算真正開始運作，只有當第一個音符在榕樹廣場上響起時候，這個地方才回到它進行中狀態。

衛武營舉辦新舊公共鋼琴交接儀式，由幾乎每天早上來報到的民眾張澄豐以《黃昏的故鄉》和眾人一起向老鋼琴告別；新鋼琴由衛武營藝術總監簡文彬彈響首個音符後，為公共鋼琴世代交替開啟新篇章。

衛武營新舊「公共鋼琴」交接。（衛武營提供）

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