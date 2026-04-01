台中智慧停車格破萬 即時找車位、無紙化繳費一站完成

中市推動智慧化停車。（市府提供）

現今已是AI時代，讓民眾快速找到停車位也不會找出氣來， 台中市已建置超過1萬格智慧停車格，可即時掌握空位、快速停車，並完成無紙化繳費，未來也將逐步擴展增加格位數，讓整個台中市停車朝「全市聯網」目標邁進。

交通局表示，台中市過去停車仰賴人工開單，如今透過地磁感應與AVI車牌影像辨識系統，能即時判斷車輛進出與停車狀況，不僅提升效率，也大幅減少人力負擔。

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停管處指出，台中推動「智慧底座三層架構」，從前端「感知層」透過地磁與IoT設備蒐集數據，經由中段「數據層」整合分析，最終在「服務層」提供民眾即時導引與無紙化開單等功能。

停管處表示，此套數據應用不僅在大型活動期間能有效分散車流、縮短找位時間以降低碳排放，市民更可透過「台中交通網 APP」一站式完成找車位、導航及線上繳費，並銜接台中市民專享搭公車10公里免費，超過10公里路程，車資也只有10元的雙十公車優惠，讓公共運輸與停車服務無縫串聯，提升整體便利性。

此外，交通局導入「減法設計」，簡化路邊標誌與設備，改採低位隱藏式感測設計，降低視覺干擾，同時推動停車收費與月票全面無紙化，讓城市景觀更整潔有序。

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