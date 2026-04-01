0403震後二年 太魯閣砂卡礑攝影展寄重生希望

太魯閣國家公園管理處策劃「印象砂卡礑」攝影展。（太魯閣國家公園管理處提供）

0403花蓮地震即將二年，太魯閣國家公園的峽谷地貌因強震遭受嚴重衝擊也造成許多人員傷亡，砂卡礑步道更在崩毀後受颱風豪雨侵蝕，在震後屆滿兩週年之際，太魯閣國家公園管理處特別策劃《印象砂卡礑》攝影展，4月2日起在太魯閣遊客中心特展室開展，邀請大眾透過影像再次感受這片山谷的靜謐之美。

太管處指出，被譽為世界級美景的「砂卡礑步道」，名稱起源於300多年前，太魯閣族先民發現形似臼齒的石頭，太魯閣語「Skadang」意為「臼齒」；曾因地勢險要被稱為「神祕谷」，直到修築發電設施鑿出步道後，世人才得以親近這片由大理石褶皺與清澈深潭構築的絕美山谷。

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展覽集結曾任職於太魯閣國家公園的攝影師游登良無償提供的100幅珍貴作品，太管處指出，在他的鏡頭下，砂卡礑展現靈動姿態，無論是清晨斜射入谷的黃金倒影、雨霧中色彩柔美的濡濕岩石，或是颱風過後洗盡鉛華、水與石關係簡潔純粹的奇幻景象，皆深具意境，希望能藉砂卡礑過往的景觀、水石、藝術與生態之美，寄託重生的希望。

游登良多年來行走於峽谷與溪畔之間，退休後更幾乎天天走訪砂卡礑，將攝影視為一種「修行」，致力於拍出石頭的生命與表情，呼應了蘇東坡所言「水光瀲灩晴方好，山色空濛雨亦奇」的意境。游登良回憶，他最愛在清晨獨行於步道，與食蟹獴、山羊、黃喉貂等山林生靈對望，感受心跳加速的悸動。

太魯閣國家公園管理處策劃「印象砂卡礑」攝影展。（太魯閣國家公園管理處提供）

太魯閣國家公園管理處策劃「印象砂卡礑」攝影展。（太魯閣國家公園管理處提供）

太魯閣國家公園管理處策劃「印象砂卡礑」攝影展。（太魯閣國家公園管理處提供）

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