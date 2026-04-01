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    首頁 > 生活

    新生兒持續下滑 彰化公立、非營利幼兒園仍開出9797名額

    2026/04/01 08:54 記者張聰秋／彰化報導
    少子化衝擊，彰化縣新生兒人數持續下滑，公私立幼兒園都面臨招生壓力，圖為小學操場學童下課玩遊戲的場景。（記者張聰秋攝）

    少子化衝擊，彰化縣新生兒人數持續下滑，公私立幼兒園都面臨招生壓力，圖為小學操場學童下課玩遊戲的場景。（記者張聰秋攝）

    全台少子化持續發酵，新生兒越生越少，幼兒園招生也首當其衝。以彰化縣為例，目前一年新生兒人數約6800人，招生市場明顯縮水，不只私立幼兒園備感壓力，就連收費相對平價的公立與非營利幼兒園，也面臨「名額開得多、孩子卻不夠」的現實。

    在新生兒人數持續下探，彰化縣內公立、私立及非營利幼兒園招生競爭加劇。過去家長搶破頭的公立幼兒園，如今即使主打平價收費，部分園所仍出現招生未滿情形，突顯少子化影響已扭轉不了現實。

    不過，彰化縣仍持續推動平價教保政策。縣府表示，今年新學年度（115）公立幼兒園及非營利幼兒園預計招收9797名幼兒，本月起陸續展開招生作業，希望提供家長更多元、可負擔的選擇，減輕育兒負擔。

    縣府指出，招生分為「優先入園」及「一般入園」兩階段，優先入園將於4月13、14日受理，對象包括低收入戶、中低收入戶、身心障礙、原住民及特殊境遇家庭子女等；一般入園則採線上登記，4月18日至4月23日開放報名，若超額將於4月24日辦理線上抽籤。

    縣府也提醒，相關招生資訊與期程已公告於縣府網站及各幼兒園，家長可多加留意，以免錯過報名時程。

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