雨神攪局！竹縣湖口「歡樂派對」改4/3、4/5兩天登場 內容不變

湖口「歡樂派對」兒童節活動，調整為4/3、4/5兩天舉辦，內容不變。（湖口鄉公所提供）

新竹縣湖口鄉公所緊急公告，考量中央氣象局預告受鋒面影響，週六（4日）全台降雨機率高，因此原訂4月3、 4日一連兩天兒童節「歡樂派對 童趣嘉年華」，彈性調整為4月3、 5日兩天，5日的表演、火舞和煙火等所有活動內容不變，請大小朋友留意！

湖口鄉公所表示，「歡樂派對」活動清明兒童節連假，將在王爺壟停3、停4停車場盛大登場！因應中央氣象署天氣預報受華南雲雨帶鋒面影響，新竹地區4月4日將會有豪大雨及雷雨發生機率，為確保整體活動安全無虞及良好的設施遊玩體驗，決定將4月4日（六） 的活動順延至4月5日 （日） 舉行。

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4/3 （五）：活動照常舉行。

4/4 （六）：因應豪大雨及雷雨發生機率，暫停舉辦。

4/5 （日）：原定4/4的所有活動內容（含煙火、火舞、表演）將順延至今日舉辦。

湖口鄉公所表示，「歡樂派對 童趣嘉年華」引進巴黎夢幻鞦韆等10組遊樂設施、4組大型氣墊城堡以及「闖五關 送好禮」，舞台表演規劃了超人氣插畫角色「麻吉貓」與「小水豚豆仔」線下見面會，以及MOMO家族與東森YOYO家族帶領孩子們活力唱跳。活動最高潮將落在4月5日晚間，邀請「即將成真火舞團」帶來震撼視覺的特技演出，隨後施放長達210秒閉幕煙火秀。

湖口鄉公所提醒，4月3日及5日兩天上午8點到晚上9點，中正七街（達生一街至達生六街）與達生五街（中山路一段至中正七街）將進行交通管制，請民眾配合義交引導，並多加利用大眾運輸工具 。

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