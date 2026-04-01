大林關公文化節4/4登場 真人藝閣、定點撒烏魚子超霸氣

4月4日的大林關公觀光文化節遊行過程將會撒各式農特產，還有嘉義縣農會的「極上瑪卡」。（圖由黃貞瑜提供）

清明連假即將到來，主祀關聖帝君的嘉義縣大林聖賢宮4月4日舉辦「2026大林關公觀光文化節」，關聖帝君巡狩遶境活動中還以「真人藝閣」重現歷史經典故事，更結合在地青農、嘉義縣農會等，將在遊行沿途、定點撒烏魚子、瑪卡等農特產品，發送給沿途參與的民眾，希望透過傳統信仰行銷在地特產，帶動觀光。

大林聖賢宮今年以「神助攻．藝起農好運」為核心主題，將傳承百年的閩南「洪瀨天香」迎火把儀式結合在地青農市集打造文化慶典；創辦人徐双惠說，活動當日下午3點關聖帝君起駕，沿大民北路巡狩大林主要街道，途經朝傳宮、土地公廟、郵局及大林火車站，預計於晚間9點返抵聖賢宮。

請繼續往下閱讀...

活動中最特別的是「真人藝閣」遊行，主辦單位準備300個口哨鳥及300顆奶嘴糖果發送；嘉義縣農會總幹事黃貞瑜說，遊行過程還會撒沿海名產「一口吃烏魚子」，以及「一口吃鮑魚」，定點時更是霸氣發送整片烏魚子，以及嘉義縣農會結合東石牡蠣生產的「極上瑪卡」共100盒。

而關聖帝君義子林宗銘贊助提供1200份包含高麗菜、洋蔥、紅白蘿蔔的「蔬菜禮包」，民眾可於傍晚6點30分起至大林國小育英堂前憑券兌換；當晚由「無雙餐車俱樂部」策劃的美食特區，集結職人燒烤、手工披薩、烘焙甜點等30攤人氣餐車，還有舞台車表演。

黃貞瑜說，透過宗教力量與青農市集結合，可讓遊客看見嘉義物產之美，帶動觀光人潮，歡迎各地遊客4月4日到訪大林參與盛事。

嘉義縣大林聖賢宮舉辦大林關公觀光文化節，結合在地農特產行銷。（圖由黃貞瑜提供）

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜說，遊行過程將會定點灑整片的烏魚子。（圖由黃貞瑜提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法