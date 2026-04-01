墾丁不只夜市戲水！ 水蛙窟「擼魚栽」結合競技淨灘熱血登場

體驗擼魚栽。（墾管處提供）

提到國境之南的墾丁，多數遊客腦中浮現的是喧囂的夜市與水上活動，但墾丁的靈魂其實深藏在古老的漁村脈絡中。墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）為翻轉大眾印象，將於舉辦「風言沙語：水蛙窟漁撈文化與風吹砂競技淨灘」，邀請民眾走入東岸小聚落，體驗將消失的「擼魚栽」技藝，並以競技遊戲方式收復被海廢侵佔的「風吹砂」美景。

位於恆春半島東岸的水蛙窟，過去曾有段艱辛卻精采的漁撈史。早期居民為了生計，必須在強勁風浪中憑藉強健體魄與敏銳觀察力，操作長形的三角網進行「擼魚栽」（捕撈魚苗）。這種傳統技藝，不只是體力的考驗，更是與海洋搏鬥、依存的智慧結晶。活動當天將由在地職人親自帶路，帶領參與者穿梭時空，重溫漁民與魚苗在浪花中玩捉迷藏的動人故事。

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除了深度文化導覽，活動下半場轉往著名的景觀奇點「風吹砂」。針對長年困擾當地的海漂垃圾，墾管處別出心裁，將枯燥的淨灘轉化為「遊戲化」的競技賽。參與者將化身環境守衛者，在觀察地貌成因的同時，透過競技搶救海岸線。根據環保署換算，每撿拾1公斤垃圾可減少2.06公斤碳排放，讓民眾揮灑汗水的每一刻，都在為地球實質降溫。

墾管處表示，這場活動不只是假日小旅行，更是聯合國永續發展目標（SDGs）的具體實踐。透過「行走、理解、體驗、行動」四部曲，從永續社區文化到海洋生態保護，讓環境教育走出教科書，真正落在民眾腳下的沙灘。

枯燥的淨灘轉化為「遊戲化」的競技賽。（墾管處提供）

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