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    首頁 > 生活

    台灣祭4/3墾丁登場 百組樂團接力掀南國音樂熱浪

    2026/04/01 08:44 記者葉永騫／屏東報導
    台灣祭4月墾丁登場。（屏東縣政府提供）

    台灣祭4月墾丁登場。（屏東縣政府提供）

    南台灣重磅音樂盛事「台灣祭」將於4月3日至5日，在墾丁大灣遊憩區盛大登場，今年活動舞台規模再升級，超過百組樂團接力演出，預計吸引全台樂迷南下湧入恆春半島，為春季夜晚注入最狂熱的音樂能量，歡迎大家一起到國境之南感受熱血沸騰的音樂盛典。

    本屆台灣祭卡司星光熠熠，包括「三金歌王」盧廣仲、創作才子周湯豪、台式龐克指標樂團滅火器，以及怕胖團、deca joins、P!SCO、傻子與白痴等實力派樂團，此外，備受矚目的「南方大唱」全國樂團大獎賽冠軍，也將獲得前往日本參加「神戶Coming Kobe 音樂祭」的國際演出機會，展現台灣原創音樂的強大生命能量。

    縣府傳播暨國際事務處表示，台灣祭為南台灣最具代表性的戶外音樂祭之一，近年更有不少樂迷在網路社群發起揪團，號召同樣熱愛音樂的朋友一起南下，充滿熱血與期待，參與人數年年創新高，今年共規劃五大舞台，除主舞台帶來高能量演出外，大灣舞台的硬體與舞台規格也全面升級，並特別邀請台日龐克樂團同台演出，為樂迷帶來更豐富、多元的音樂體驗，現場也規劃文創市集、在地美食特區及互動遊戲區等豐富內容，更多活動詳情可上「台灣祭」官方網站查詢。

    台灣祭登場，百組樂團接力掀南國音樂熱浪。（屏東縣政府提供）

    台灣祭登場，百組樂團接力掀南國音樂熱浪。（屏東縣政府提供）

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