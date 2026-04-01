拿錯袋？彰化市資源回收「分日分類」 傳清潔隊「拒收」挨轟

彰化市資源回收「分日分類」仍為試辦期，不過卻傳出有民眾拿錯袋被拒收情形。（圖由清潔隊提供）

彰化市公所清潔隊從3月1日起試辦資源回收採「分日分類」作業，每週一、週五收取塑膠、金屬、玻璃、輪胎，每週二、四、六則收取紙類、紙容器，原定4月1日正式上路，不過有不少市民反映宣導期過短，清潔隊決定延後至5月1日實施。不過，有市民抨擊，因不符當天回收項目被拒收，清潔隊員竟要他自己想辦法。有市民建議，平日沒時間倒垃圾，可利用假日帶著垃圾到清潔隊丟。

彰化市從3月1日起試辦資源回收「分日分類」作業，不料才試辦不久就引發不少上班族砲轟「擾民」，指他們平日要上班，只有星期六有空，這樣要他們的塑膠、鐵鋁罐怎麼丟；還有市民抱怨分日分類措施老人家根本記不住。

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有民眾PO文指出，資源回收改為分日分類回收，他是上班族只有星期六遇得到垃圾車，上星期他的回收垃圾因有不是當天回收項目被整袋拒收，詢問清潔隊竟回稱政策就是這樣，要他自己想辦法拿去定點回收。不過也有民眾說可以去清潔隊，一大早就可以丟了，而且有些垃圾車有定點早上很早就有了。

清潔隊指出，該項分日分類措施原本是試辦1個月，4月1日起正式上路，但有不少市民反映宣導期過短，因此他們決定把試辦期再往後延長1個月，也就是5月1日起正式上路；在此之前，清潔隊會持續做宣導，且不會有拒收的情形，但是仍提醒市民，未來每週一、五收取塑膠、金屬、玻璃、輪胎，星期二、四、六只收紙類、紙容器。

彰化市資源回收「分日分類」試辦再延長1個月，5月1日上路。（圖由清潔隊提供）

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