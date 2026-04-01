竹縣4月系列社福活動走出竹北 尖石等偏鄉也有場次

新竹縣4月份推出多元的系列社福活動，也走出竹北深入偏鄉，嘉惠更多鄉親參與。（取自竹縣府官網）

新竹縣4月份的系列社福活動整合了托育資源中心、親子夢想館、兒童及青少年中心、婦女福利服務中心以及社區培力育成中心等，端出親子互動、親職教育、婦女培力、志願服務、社區培力課程等，除了竹北，也有新埔、橫山、峨眉、竹東以及尖石等場次，讓偏鄉民眾也能更便利參加。

其中親子互動活動有分齡設計，也有遊戲闖關、藝術創作、故事情境與體驗學習等主題活動，引導幼兒在探索與互動中培養觀察力、創造力與社交能力。部分還結合客家文化，像是：「食朝食水粄」，就讓親子動手學做傳統客家點心，另安排「祖孫同樂會~幸福騎士團」促成跨世代同樂。

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加強親職教育方面，這次推出「從母乳到餐桌：副食品銜接的溫柔指南」課程，讓新手爸媽掌握嬰幼兒副食品的銜接與營養照顧。並請來專業講師用「走進星兒的世界：陪伴自閉症特質的孩子好好成長」為題，分享、也陪伴有特殊需求家庭的孩子教養與支持方法。

促進女力發展方面，本月結合AI浪潮，安排「婦女數位賦能~AI文書處理實務課程」，並舉辦「理財宣導講座~妳的財富，由妳掌握」，幫婦女建立正確財務觀念與自我規劃能力，進而提升經濟自主性。

有意投身志願服務或社區培力工作的民眾，則有：靈性照顧訓練、說故事技巧志工培訓、數位美學模組~手機影像美學等課程可以選擇，還規劃要舉辦大型志工公益演唱會，藉此肯定志願服務的付出與貢獻。

新竹縣4月份推出多元的系列社福活動，也走出竹北深入偏鄉，嘉惠更多鄉親參與。（取自竹縣府官網）

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