學生戴口罩咳嗽 竟被阿伯狂罵還嗆沒受教育、生病就回家

有學生在搭乘火車時，只是咳嗽了2下就被一旁的阿伯不斷痛罵「學生，學什麼東西？沒有受教育」，甚至嗆他「你生病就回家，不要來這邊傳染給別人」，但學生其實一直都帶著口罩，反觀不斷罵人的阿伯根本沒戴口罩。（圖擷自threads）

近期適逢換季，不少民眾一不小心就感冒或咳嗽咳不停，但有學生在搭乘火車時，只是咳嗽了2下就被一旁的阿伯不斷痛罵「學生，學什麼東西？沒有受教育」，甚至嗆他「你生病就回家，不要來這邊傳染給別人」，但學生其實一直都帶著口罩，反觀不斷罵人的阿伯根本沒戴口罩，這段影片被其他目擊民眾PO網後，引發網友熱議，並批這名阿伯「自己講話噴成這樣不戴口罩，沒水準」、「怕死就在家別出門欺負小孩」。

有網友在Threads貼出影片，只見在火車上一名阿伯對著戴口罩的學生怒罵「你還是學生，學什麼東西？沒有受教育，你帶N95我沒有話講，又不是N95」，過程中學生雖解釋有戴口罩，且咳嗽時有用手臂遮掩，但阿伯仍不斷破口大罵「你在這邊好幾次了」、「你生病就回家，不要來這邊傳染給別人」。

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PO文網友直言「咳第一下被唸，咳嗽第二下（一直都戴口罩）被失控阿北怒吼」，其他網友也紛紛質疑，「自己沒有帶口罩還敢說別人，倚老賣老」、「他怕被傳染可以坐計程車。可以這樣欺負孩子嗎？」、「自己不戴口罩！怕就別坐大眾運輸」、「阿伯只敢欺負小孩，自己怕自己要戴N95」、「咳嗽根本忍不住，弟弟戴口罩了，自己不戴還罵人」。

也有網友稱讚學生，「同學很有教養，沒和他對罵」、「弟弟很棒，自己做好自己就好了」、「這孩子很有禮貌了，沒禮貌的是老人」、「弟弟不但戴口罩還別過去用衣服遮，這根本是模範生了」。但也有網友質疑「為什麼沒人幫這個年輕人說話？」

另有網友則留言稱「有次我搭火車放學也是遇到這個男的，我那時背著書包（背在後面）然後南港站吧，他就上車，就看到我這樣背就說你不知道搭車要把書包放前面嗎（那時很多人，我只能拉扶手桿，我是要怎麼放前面）然後他就在我旁邊念念念」、「他也說了：你是學生沒有受教育（差不多的話）」。

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