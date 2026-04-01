實習提早卡位還有3000元獎勵金！新北青年實習專區上線

學員參與「職場體驗」有機會與企業面對面交流。（圖由新北市青年局提供）

新北市青年局推出全新「Future Ready｜新北青年實習專區」正式上線！青年局攜手新北市經發局與Cake國際人才平台，網羅Google、LINE等百家知名企業超過500個實習職缺，並推出免費全年不間斷的AI履歷健檢服務、每人3000元的實習獎勵金及實體職場體驗活動，打造一站式的實習支持系統，力挺新北青年接軌職場。

青年局長邱兆梅表示，實習是青年探索職場、銜接正職的重要關鍵，為成為青年求職路上的神隊友，今年全面升級「新北青年實習專區」，擴大合作企業規模、釋出更多高含金量的實習職缺外，更首次加碼3000元實習獎勵金，只要在新北實習專區找到實習，且符合條件者即可申請，以支持青年在實際的場域中測試興趣，找到合適的方向。

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青年局指出，今年持續攜手經發局，串聯具豐富國際企業網路的Cake人力資源平台，集結 Google、LINE、Dcard、L'Oreal 台灣萊雅、Suntory、施耐德電機、Liteon 光寶科技、國泰綜合證券等50家知名企業，提供涵蓋智能科技、半導體、電商物流、金融證券、民生消費等多元領域的實習職缺，協助青年提早卡位職場。

針對青年對初次撰寫履歷的困惑，「新北青年實習專區」也導入「AI履歷健檢服務」，今年提供500個名額，並加碼延長服務至全年開放使用，新北青年在開通服務後，即可享有免費24小時不間斷的AI履歷優化建議與諮詢服務，該技術能模擬企業常用的「ATS（自動化追蹤系統）」做深度分析，從履歷的關鍵字、內容結構到語意，提供建議與修改範例。

新北青年實習專區今年也規劃25場「職場體驗」活動，首場將帶青年參訪台灣特斯拉汽車公司，另同步整合「職涯諮詢」與「新北有課UKO」資源，專區內還設有「職涯充電補給站」彙整職場知識及面試心法，透過「線上充電、線下體驗」的雙軌模式，協助青年穩健接軌職場。

新北市青年局「Future Ready｜新北青年實習專區」已正式上線。（圖由新北市青年局提供）

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