全球僅剩不到3000隻！東方白鸛電塔上育雛 3寶「頭好壯壯」萌樣曝光

三隻雛鳥「頭好壯壯」萌樣。（福爾摩沙野鳥保育協會提供，拍攝者Jeff Yang。）

東方白鸛電塔育雛國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危稀珍的東方白鸛，成功在雲林濁水溪畔高壓電塔上繁殖，現正在育雛，吸引來自全國各地鳥友前往拍攝記錄，福爾摩沙野鳥保育協會提供新竹鳥友Jeff Yang拍到3隻雛鳥「頭好壯壯」露臉的萌樣、2隻親鳥輪流育雛、捕獲大魚及補巢的溫馨畫面。

東方白鸛全球僅剩不到3000隻，福爾摩沙野鳥保育協會祕書長黃蜀婷指出，一對東方白鸛在濁水溪畔50公尺高的高壓電塔上築巢，野外自然繁殖消息已在國際及國內引起關注，雛鳥成功破殼，令各界振奮，親鳥正辛苦育雛中，每天都有來自各地鳥友前往拍攝記錄。

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拍鳥俱樂部成員Jeff Yang在3月30日拍攝到親鳥4次交接輪流育雛、親鳥捕獲大魚叼在鳥喙裡、公鳥咬樹枝回來補巢及巢中3隻雛鳥露臉，一家5口相處的溫馨畫面。

黃蜀婷表示，Jeff Yang分享的照片每張都很精彩及溫馨珍貴，協會透過鳥友的照片想與大家分享台灣保育上的喜訊，可看出鳥巢裡3隻雛鳥大寶、二寶及小寶，因為濁水溪生態環境、食源豐富，親鳥能找到適當食物育雛，可看出3寶長得頭好壯壯，還有野鳥照顧及育雛行為，從畫面中可以看出是溫馨五口，很令人感動。

親鳥捕獲大魚叼回來準備育雛。（福爾摩沙野鳥保育協會提供，拍攝者Jeff Yang。）

東方白鸛在雲林濁水溪畔高壓電塔上築巢成功繁殖，親鳥現正輪流育雛中。（福爾摩沙野鳥保育協會提供，拍攝者Jeff Yang。）

公鳥咬樹枝回來補巢。（福爾摩沙野鳥保育協會提供，拍攝者Jeff Yang。）

親鳥育雛中。（福爾摩沙野鳥保育協會提供，拍攝者Jeff Yang。）

三隻雛鳥「頭好壯壯」萌樣。（福爾摩沙野鳥保育協會提供，拍攝者Jeff Yang。）

親鳥輪流育雛。（福爾摩沙野鳥保育協會提供，拍攝者Jeff Yang。）

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