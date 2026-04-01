為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全球僅剩不到3000隻！東方白鸛電塔上育雛 3寶「頭好壯壯」萌樣曝光

    2026/04/01 08:31 記者黃淑莉／雲林報導
    三隻雛鳥「頭好壯壯」萌樣。（福爾摩沙野鳥保育協會提供，拍攝者Jeff Yang。）

    三隻雛鳥「頭好壯壯」萌樣。（福爾摩沙野鳥保育協會提供，拍攝者Jeff Yang。）

    東方白鸛電塔育雛國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危稀珍的東方白鸛，成功在雲林濁水溪畔高壓電塔上繁殖，現正在育雛，吸引來自全國各地鳥友前往拍攝記錄，福爾摩沙野鳥保育協會提供新竹鳥友Jeff Yang拍到3隻雛鳥「頭好壯壯」露臉的萌樣、2隻親鳥輪流育雛、捕獲大魚及補巢的溫馨畫面。

    東方白鸛全球僅剩不到3000隻，福爾摩沙野鳥保育協會祕書長黃蜀婷指出，一對東方白鸛在濁水溪畔50公尺高的高壓電塔上築巢，野外自然繁殖消息已在國際及國內引起關注，雛鳥成功破殼，令各界振奮，親鳥正辛苦育雛中，每天都有來自各地鳥友前往拍攝記錄。

    拍鳥俱樂部成員Jeff Yang在3月30日拍攝到親鳥4次交接輪流育雛、親鳥捕獲大魚叼在鳥喙裡、公鳥咬樹枝回來補巢及巢中3隻雛鳥露臉，一家5口相處的溫馨畫面。

    黃蜀婷表示，Jeff Yang分享的照片每張都很精彩及溫馨珍貴，協會透過鳥友的照片想與大家分享台灣保育上的喜訊，可看出鳥巢裡3隻雛鳥大寶、二寶及小寶，因為濁水溪生態環境、食源豐富，親鳥能找到適當食物育雛，可看出3寶長得頭好壯壯，還有野鳥照顧及育雛行為，從畫面中可以看出是溫馨五口，很令人感動。

    親鳥捕獲大魚叼回來準備育雛。（福爾摩沙野鳥保育協會提供，拍攝者Jeff Yang。）

    親鳥捕獲大魚叼回來準備育雛。（福爾摩沙野鳥保育協會提供，拍攝者Jeff Yang。）

    東方白鸛在雲林濁水溪畔高壓電塔上築巢成功繁殖，親鳥現正輪流育雛中。（福爾摩沙野鳥保育協會提供，拍攝者Jeff Yang。）

    東方白鸛在雲林濁水溪畔高壓電塔上築巢成功繁殖，親鳥現正輪流育雛中。（福爾摩沙野鳥保育協會提供，拍攝者Jeff Yang。）

    公鳥咬樹枝回來補巢。（福爾摩沙野鳥保育協會提供，拍攝者Jeff Yang。）

    公鳥咬樹枝回來補巢。（福爾摩沙野鳥保育協會提供，拍攝者Jeff Yang。）

    親鳥育雛中。（福爾摩沙野鳥保育協會提供，拍攝者Jeff Yang。）

    親鳥育雛中。（福爾摩沙野鳥保育協會提供，拍攝者Jeff Yang。）

    三隻雛鳥「頭好壯壯」萌樣。（福爾摩沙野鳥保育協會提供，拍攝者Jeff Yang。）

    三隻雛鳥「頭好壯壯」萌樣。（福爾摩沙野鳥保育協會提供，拍攝者Jeff Yang。）

    親鳥輪流育雛。（福爾摩沙野鳥保育協會提供，拍攝者Jeff Yang。）

    親鳥輪流育雛。（福爾摩沙野鳥保育協會提供，拍攝者Jeff Yang。）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播