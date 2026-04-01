新北市高中以上獎學金開放申請 今年調升低收、身障獎金額度

復興商工學生曾文昌（右）重返校園完成藝術夢。（新北市教育局提供）

為幫助弱勢學子安心就學，新北市教育局長張明文指出，新北市「高級中等以上學校學生獎學金」開放申請，今年提高低收入戶及身心障礙學生獎學金額度，高中職組每名由1萬元調升至1萬5000元，大專院校組由2萬元提高至3萬元；一般學生維持原額，高中職組每名1萬元、大專院校組每名2萬元，合計780個名額，預計發出1000萬餘元獎學金。

教育局指出，設籍新北市6個月以上，就讀國內高中職、大專院校、碩士班及博士班學生，學業成績80分以上、體育成績70分以上者皆可申請這筆獎學金，其中低收入戶及身心障礙學生優先錄取；配合「在地就學」政策，高中職組一般生名額也將優先提供給設籍新北並就讀市內高中職及五專前三年的學生。

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教育局表示，去年獲獎者中，復興商工學生曾文昌17歲時因故中斷學業，37年後重拾藝術夢，54歲回到校園，他表示，這筆獎學金讓他深刻感受到支持，也讓他相信，只要不放棄，人生任何階段都能再次出發。

教育局說，今年申請系統導入「獎學金智能AI小幫手」智慧客服，協助學生快速掌握申請資格與流程，相關資訊可至「新北市高中以上學生獎學金申請網」查詢；市府將持續以具體資源支持學生安心就學、發展所長。

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