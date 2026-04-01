把教育旅行變公益行動 家齊高中鹿港送暖

家齊高中教育旅行結合公益15年不停歇，今年選在彰化鹿港天后宮。（家齊高中提供）

學生走出課本、走進社會，善意也在一次次行動中傳遞與延續。台南家齊高中2年級教育旅行持續結合公益行動，今年邁入第15年，活動選在彰化鹿港天后宮舉行，透過實地參訪與公益參與，讓學生在教育旅行中不僅開拓視野，也將愛心化為實際行動。

此次公益活動由全校師生共同募捐，善款全數捐贈給台灣角孩子協會。該協會是鹿港地區重要的課後陪伴單位，長期與學校輔導室及各社福單位合作，為家庭功能需要支持的孩子提供課後照顧與學習輔導，陪伴孩子穩定成長。

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除了募集善款外，學校也結合校內社團專長，特別準備多項科學遊戲教具贈送給協會課輔孩子使用，希望透過寓教於樂的方式，激發孩子們對科學與學習的興趣，在遊戲與探索中培養觀察與思考能力。

校長陳韻如表示，學校長期推動教育旅行結合公益活動，希望學生在走出校園拓展視野的同時，培養同理心與社會責任感。15年來，一屆屆學生持續接力參與，讓「家溫馨、送愛行、暖心齊喚愛」的理念逐漸深植校園，也成為家齊教育旅行的重要傳統。

學生會會長陳首礽也分享，透過這次公益活動，不僅感受到付出的快樂，也更加珍惜自己所擁有的學習資源。能夠把在學校所學轉化為幫助他人的力量，對同學而言是一段深刻又難忘的學習經驗。

家齊高中校長陳韻如（左2）及學生會會長陳首礽（左1）代表捐贈。（家齊高中提供）

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