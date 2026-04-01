兒童節玩水交社 闖關送軍刀機小飛機、太陽觀測超好玩

特製小飛機限量版闖關紀念品。（南市文化局提供）

台南水交社文化園區推出「2026水交社兒童節童趣時光活動」，將於4月4日至5日熱鬧登場，規劃趣味闖關、太陽觀測、親子說故事、街頭藝人與創意市集等活動，邀請大小朋友一起來園區玩樂，留下難忘的童趣時光。

活動期間推出兩天限定的「童趣闖關」，結合眷村童趣與水交社空軍歷史元素，設計「一『童』套套圈」、「水晶水晶告訴我」、「飛行大挑戰」等趣味關卡。只要完成3道關卡並集滿3個幸運草印章，就能兌換兒童節限定的小飛機。

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水交社文化園區曾是享譽國際的雷虎特技小組駐紮地，有「雷虎的故鄉」之稱，這次贈送的小飛機以園區展示的F-86軍刀機為模型打造，可愛又具有紀念價值，預料將成為小朋友最喜歡的兒童節禮物。園區還將設置大型充氣「奇幻水晶球」，不僅是闖關關卡之一，也是活動現場最吸睛的打卡裝置。

此外，推出「府城最高點看宇宙—桂子山太陽觀測」，透過專業望遠鏡觀測太陽表面與太陽黑子，並安排解說與天文望遠鏡體驗，帶領孩子們探索宇宙的奧祕，分享昔日府城最高點的故事。

4月4日另邀請高雄三發教育基金會行動書車進駐，並與園區「敝墟書店」合作推出說故事活動，今年主題為「發發蛙的異國朋友」，由南部知名說書人餅乾老師帶領孩子進入泰雅族神話世界。

活動現場還有街頭藝人表演、泡泡派對、小小波麗士體驗，以及手作、藝術與美食市集等多元攤位。民眾在兒童節連假不妨走進園區，逛市集、看表演、闖關探索宇宙。

兒童節連假不妨來水交社文化園區逛市集看表演。（南市文化局提供）

水交社文化園區「敝墟書店」。（記者洪瑞琴攝）

水交社文化園區於兒童節連假將推出「府城最高點看宇宙—桂子山太陽觀測」。（記者洪瑞琴攝）

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