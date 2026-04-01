為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    稻黑椿象現蹤有機稻田 台東農改場提醒防範

    2026/04/01 07:13 記者黃明堂／台東報導
    稻黑椿象已開始危害關山鎮與池上鄉部分有機水稻田區。（記者黃明堂攝）

    稻黑椿象已開始危害關山鎮與池上鄉部分有機水稻田區。（記者黃明堂攝）

    農業部台東區農業改良場表示，時序入春，氣溫逐漸回暖，害蟲也蠢蠢欲動。近日監測轄區水稻病蟲害發生情形，關山鎮與池上鄉部分較早插秧之有機水稻田區發現稻黑椿象危害食痕與成蟲。為避免蟲害疫情擴大，台東農改場籲請農友密切注意防範。

    「稻黑椿象」曾於關山鎮有機水稻田區大面積危害並造成產量劇減，今年度第1期作已於池上鄉與關山鎮現蹤。部分較早插秧之田區已出現白色橫條點狀與稻葉末端枯萎卷曲之稻黑椿象典型危害狀，籲請農友密切注意防範。

    一般慣行栽培使用植物保護資訊系統核准登記之藥劑，如50%加保利可溼性粉劑500倍等，椿象類防治藥劑如50%速殺氟水分散性粒劑8,000倍、3%加保扶粒劑（每公頃40-60公斤）、5%丁基加保扶粒劑（每公頃40公斤）、40%免敵克可溼性粉劑1,000倍、20% 免扶克乳劑500倍等，均具防治效果。

    有機水稻田需以釋放天敵黑卵蜂與施用黑殭菌等進行綜合防治，農友如發現有機水稻葉片普遍出現典型稻黑椿象危害症狀或蟲體，請立即通報契作米廠、農會或台東農改場，並採取防治措施。早期預防的成效良好，後續配合監測即可有效控制稻黑椿象，千萬不能輕忽。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播