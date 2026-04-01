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    中市市政路延伸工程第2標明年6月底完工 尖峰時可省下10至20分鐘

    2026/04/01 06:41 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市市政路第二標預計明年六月完工。（市府提供）

    台中市市政路第二標預計明年六月完工。（市府提供）

    台中市市政路延伸工程可紓緩市區台灣大道、五權西路往工業區車流，全長1950公尺，寬度為60公尺，目前第一標已通車，第二標日前傳出承攬商未進場施工影響進度，但後續工程已由契約代表廠商春原營造承接，進度按照計畫進行，建設局長陳大田表示，預計可在明年6月底前完工，市區到工業區尖峰時可省下10至20分鐘。

    市政路延伸工程的進度一直深受民眾關注，第一標工程，安和路以西至工業區一路已於2025年5月通車後，交通雖有紓解，但需要全線通車，才能真正紓解工業區的交通。

    第二標2024年元月31日開工，但在去年其中一家承攬廠商自去年11月起未進場施工，導致進度落後逾30％，市府緊急撤換廠商，後續工程已由契約代表廠商春原營造承接管冪工項，並且採取同時4部推進機具進行施工。

    陳大田表示，東行線管冪鋼管已於2026年2月26日開始辦理推進作為，西行則於今年3月4日開始辦理推進作業，工程穩定推進。

    陳大田表示，市政路的二標工程，為安和路以東至環中路，工程積極的進行中，預計明年6月底可完工。

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