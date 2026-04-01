黑面琵鷺成「金雞母」？彰化大城設生態教室 盼帶動賞鳥觀光

彰化大城濁水溪口是重要候鳥棲地，近年黑面琵鷺、東方白鸛、大杓鷸等珍稀鳥類接連現蹤。（黃正民提供）

彰化縣大城鄉位處全縣最西南角，長年因地處「風頭水尾」，產業與觀光發展相對落後，人口持續流失。如今地方找出新契機，鎖定濁水溪出海口每年3至5月湧現的大批候鳥資源，規劃設置「自然生態教室」，盼以生態旅遊帶動人潮與商機，為偏鄉尋找翻身機會。

大城鄉人口數為全縣倒數第二，鄉公所為突破發展困境，除推廣地瓜、小麥、黃金蜆等農特產外，也積極尋找觀光新亮點。公所觀察，近年濁水溪出海口鳥況豐富，每逢候鳥季節，黑面琵鷺、東方白鸛、大杓鷸等珍稀鳥類接連現蹤，另有上千隻鷺科、鷸鴴科及雁鴨類聚集，成為難得的自然資產，因而攜手彰化縣野鳥學會，規劃發展在地生態旅遊。

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鄉長陳玉照表示，西港一處閒置崗哨原規劃作為自行車補給站，卻長年未啟用，屢遭審計單位關切，鄉公所決定活化空間，投入修繕並轉型為生態環境教育教室，未來將委由野鳥學會進駐經營，提供賞鳥導覽與環境教育課程。

陳玉照指出，目前教室空間已初步整理完成，部分設備由鄰近學校支援課桌椅，僅剩用水問題待解決，由於當地地下水含鐵量高，鄉代會近日已通過外接自來水經費墊付案，預計近期發包施工，力拚在夏季前完成設施並正式啟用。

彰化縣野鳥學會表示，濁水溪出海口是重要候鳥棲地，其中黑面琵鷺與東方白鸛極具指標性，每年約在4月底至5月初陸續北返，3、4月正值最佳賞鳥時機。學會認為，大城鄉若能結合生態教育與導覽體驗，有機會打造出獨樹一幟的觀光特色，為地方注入新活力。

彰化縣濁水溪口，每年3至5月湧現的大批候鳥資源，大城鄉公所將開發生態觀光旅遊商機。（黃正民提供）

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