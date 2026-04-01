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    首頁 > 生活

    今北部轉涼各地有雨 清明連假慎防強降雨

    2026/04/01 06:33 即時新聞／綜合報導
    今日上半天受鋒面影響，各地都有短暫降雨機率，特別是中部以北在清晨至上午有短暫陣雨或雷雨，並有機會出現較大雨勢。（資料照）

    今日上半天受鋒面影響，各地都有短暫降雨機率，特別是中部以北在清晨至上午有短暫陣雨或雷雨，並有機會出現較大雨勢。（資料照）

    中央氣象署指出，今（4月1日）上半天受鋒面影響，各地都有短暫降雨機率，特別是中部以北在清晨至上午有短暫陣雨或雷雨，並有機會出現較大雨勢，下半天之後各地降雨逐漸趨緩，剩花東地區有局部短暫陣雨。

    氣溫方面，鋒面通過後東北季風南下，北台灣天氣轉涼，北部及宜蘭高溫僅有20至23度，中部及花東為27至29度，而南部仍可來到30至33度，夜間低溫在北部及宜花下降到17至19度，其他地區則為20至22度。

    空氣品質部分，今日環境風場轉為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

    週四（2日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；環境水氣仍多，西半部地區有局部短暫陣雨。低溫預測北部及宜花17至19度，中南部及台東20至23度，澎湖21度，金門16度，馬祖15度；高溫方面，北部及宜花24至25度，中南部及台東28至30度，澎湖26度，金門23度，馬祖18度。

    週五（3日）另一鋒面接近，中部以北及東南部地區有零星短暫陣雨，且越晚降雨越明顯，其他地區則為多雲到晴，午後有零星短暫雷陣雨。週六（4日）至下週日（5日）受鋒面影響，週六全台降雨機率高，尤其中部以北地區降雨時間長，雨勢亦較明顯，有局部大雨發生的機率，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，而花東地區亦有局部短暫陣雨；下週日整體降雨趨緩，不過水氣仍多，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨。

    下週一（6日）、下週二（7日）又有一波鋒面接近，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。

    國際都市天氣：

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    18 ~ 23 21 ~ 29 25 ~ 30 19 ~ 27

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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