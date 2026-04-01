04/01 各報重點新聞一覽

日本防衛省3月31日在九州熊本市和本州靜岡縣的陸上自衛隊駐地，部署可從敵方防空網之外發動打擊的長程飛彈；圖為12式陸基反艦飛彈發射架。（美聯社）

自由時報

部署熊本、靜岡 日長程飛彈 最遠射程涵蓋中國沿岸

日本防衛省三月卅一日在九州熊本市和本州靜岡縣的陸上自衛隊駐地，部署可從敵方防空網之外發動打擊的長程飛彈，標誌著日本已首次具備「反擊能力」（對敵基地攻擊能力），以強化嚇阻持續擴張軍力的中國。海上自衛隊與航空自衛隊之後也將陸續配備這類飛彈。

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中市長選舉 國民黨江啟臣對決民進黨何欣純

國民黨昨公布台中市長黨內協調民調結果，立法院副院長江啟臣擊敗立委楊瓊瓔，將代表國民黨參選，對決民進黨參選人何欣純。楊瓊瓔表示尊重初選結果，「我完全支持江啟臣副院長」。由於雙方協議不公開民調數據，黨中央僅公布結果，與前次公布宜蘭縣長初選時相同。

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月世界濫倒200多公噸垃圾 橫跨藍綠里長父子等12人起訴

高雄市知名景點「月世界」多處山坡地遭濫倒數百公噸廢棄物案，橋頭地檢署昨日偵結，依違反廢棄物清理法等罪嫌，將岡山區碧紅里里長、同時也是侑鴻環保公司負責人的李有財、李子森父子等共十二人提起公訴，檢方並建議法院從重量刑。

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聯合報

鄭麗文計畫6月訪美 涉外人士：傳達美中並重基調

中國大陸正式邀請國民黨主席鄭麗文四月訪陸，傳出鄭麗文大陸行之後，預定六月訪問美國。有涉外人士指出，鄭麗文擬今年上半年完成「先陸後美」的訪問，六月是合理時程；鄭麗文此次訪美，除了可能說明訪中成果，同時也強調國民黨現在「美中並重」的基調方針。

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難題甩鍋… 川普想抽腿 要盟友打通荷莫茲海峽

美媒三月卅日報導，美國總統川普向幕僚表明即使荷莫茲海峽仍遭封鎖，也願意結束對伊朗的軍事行動，這意味伊方很可能持續掌控海峽。同日，伊朗初步批准對過航船隻收路費，還襲擊杜拜港一艘大型科威特籍油輪，一度引發原油價格飆漲。

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中國時報

重啟核能 卓揆：免未來束手無策

美以與伊朗的衝突持續一個月，伊朗實質封鎖荷莫茲海峽，導致國際油氣價格飆升，3月31日布倫特原油接近120美元。行政院長卓榮泰昨日在立法院答詢時表示，政府不排除各類能源選項，包含傳統與新型核能，前提以安全為最高原則，政府最終目標仍是「第二次能源轉型」，但多一項選擇、多做一些準備，「當真的有需要時，才不會讓後人束手無策」。

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北市育兒減壓 第2胎起公托免費

兒童節前夕，台北市長蔣萬安3月31日公布5大育兒友善新政，準公托最高補助提升至8000元，家長月費負擔僅2500元，台北市補助金額創全國最高，第2胎以上更享零負擔全額補助，約8萬5000名幼童享受福利。台北市將逐步落實「校校有公托」、擴增臨托據點、發放免費8小時臨托券，以及補助RSV疫苗與長效型單株抗體。蔣萬安說，願為家長做堅實後盾，與家長共托未來。

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國民黨昨公布台中市長黨內協調民調結果，立法院副院長江啟臣擊敗立委楊瓊瓔，將代表國民黨參選，對決民進黨參選人何欣純。（記者塗建榮攝）

高雄市知名景點「月世界」多處山坡地遭濫倒數百公噸廢棄物案，橋頭地檢署昨日偵結，起訴里長李有財父子等12人。（資料照，民眾提供）

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