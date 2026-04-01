未來7天全台多雨西部一片紫紅 專家揭雨量最明顯時段

颱風論壇表示，根據最新各國模式顯示，未來一星期的累積雨量預報，3家模式共同的共識都是：未來7天全台多雨，尤其西半部紫紅一片，預計雨勢最多，在所有模式都有共識的狀況下，基本上大局已定。（圖擷自臉書）

氣象專家指出，未來一週受鋒面接連影響，天氣不穩定，各國模式顯示未來7天全台多雨，尤其西半部紫紅一片，其中雨量最明顯的時段，將落在今明兩天，以及連假中間的週六至週日，今年將是經典的清明時節雨紛紛！專家也說明，降雨型態「並非」下不停，而是以時陰時雨為主。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，鋒面雲雨帶將橫渡台灣海峽，凌晨開始逐漸接近陸地，預估清晨至中午之間是通過時段，由北而南將陸續下雨，天氣不穩定。

請繼續往下閱讀...

颱風論壇表示，入春以來最明顯的春雨，幾乎確定將在清明連假進攻台灣！根據最新各國模式顯示，未來一星期的累積雨量預報，3家模式共同的共識都是：未來7天全台多雨，尤其西半部紫紅一片，預計雨勢最多，在所有模式都有共識的狀況下，基本上大局已定。

颱風論壇強調，雖然累積雨量可觀，但「並非」下不停，而是以時陰時雨的型態為主，具體的雨區得看當下雲雨發展狀況而定，愈往東南部走，無雨的空檔就愈多。颱風論壇提到，全台雨勢最明顯的時段，將落在今明兩天，以及連假中間的週六至週日，因此提醒大家記得帶好雨具，今年將是經典的清明時節雨紛紛！

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨鋒面雨帶逐漸移入、伴隨較強降水回波，有閃電現象、不過頻率還不高。今日鋒面雨帶將由北往南迅速通過，嘉義以北局部陣雨或雷雨，有較大雨勢，應注意氣溫下降，北台將明顯轉涼。今日各地區氣溫如下：北部17至23度、中部18至28度、南部18至33度、東部18至33度。

吳德榮表示，明日、週五相對空檔、白天偏熱；對流在台灣海峽消長，西半部略受影響、偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。週六、下週日另一鋒面移入，帶來局部陣雨或雷雨，期間有強對流（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨…）的威脅；北台轉涼。下週一鋒面雨帶北移至北部海面，北台灣受其邊緣影響，偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率，其他各地好轉、白天偏熱。

吳德榮提到，下週二、三北部海面的鋒面雨帶逐漸減弱，北台灣偶受其邊緣影響，有局部短暫陣雨機率，其他各他多雲時晴，白天偏熱。下週四、五南方氣團增強，鋒面北移至長江流域，台灣天氣穩定、白天「熱如盛夏」。不過期末各國模式仍不一致、且持續調整，應密切觀察。

氣象專家指出，未來一週受鋒面接連影響，天氣不穩定，各國模式顯示未來7天全台多雨，尤其西半部紫紅一片，其中雨量最明顯的時段，將落在今明兩天，以及連假中間的週六至週日，今年將是經典的清明時節雨紛紛。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法